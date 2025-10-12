Antrenorul propus la naționala României, verdict neașteptat înainte de meciul cu Austria

Tricolorii tocmai ce au bătut Republica Moldova, 2-1, într-un meci amical disputat la București, în care au marcat Louis Munteanu și Ianis Hagi, iar acum se

ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău, vot de încredere pentru Mircea Lucescu. Ce spune înainte de România – Austria

Tehnicianul celor de la Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, cel care a fost propus ca , spune că are încredere în echipa națională și prevede o prestație bună, oarecum neașteptată, dacă ne raportăm la confruntarea din tur, în care tricolorii au pierdut destul de clar, 2-1, în deplasare.

“Mircea Lucescu este cel mai în măsură să gestioneze (n.r. – situația de la echipa națională). Este clar că este un om foarte implicat, foarte orgolios, care vrea să-i facă fericiți pe fanii echipei naționale. Este un tip foarte meticulos și valoros, cu realizări incredibile. Este al treilea antrenor din lume ca trofee câștigate. Dacă nu este el cel mai în măsură să ajute echipa națională în momentul acesta…Este foarte responsabil ca persoană. A venit într-un moment delicat în care mulți n-au vrut să-și asume.

ADVERTISEMENT

Venise după o calificare. După o perioadă atât de lungă în care nu și-a mai dorit să se întoarcă, până la urmă a acceptat. Eu cred că e normal să existe această presiune și tensiune. Încă nu e pierdut nimic. Eu am mare încredere că vom face un meci de excepție contra Austriei. Așa se întâmplă când totul e împotriva ta, când echipa nu se exprimă bine și nu sunt rezultate. În astfel de momente, adversarul poate să te desconsidere. Eu am încredere că va găsi cele mai bune soluții să câștige meciul cu Austria. Noi știm să ne mobilizăm, iar jucătorii chiar au calitate.”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, citat de

Situația României din preliminarii Cupei Mondiale 2026. Cum ne putem califica la competiția din Statele Unite, Canada și Mexic

După ce a jucat 5 meciuri din cele 8, România are 7 puncte în clasament și are de recuperat față de primele două echipe care conduc grupa. Austria are 15 puncte, în timp ce Bosnia are 13 puncte, însă aceștia din urmă au jucat deja o partidă mai mult față de tricolori. Așadar, elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de 3 victorii din ultimele 3 confruntări, cu Austria și San Marino, pe teren propriu, și cu Bosnia, în deplasare, pentru a spera la o clasare între primele 2 echipe din grupă.

ADVERTISEMENT

Totuși, mai există o ultimă speranță pentru România în privința participării la Cupa Mondială 2026. Concret, elevii lui Mircea Lucescu pot să prindă biletele pentru turneul final prin barajul asigurat de prestația excelentă din Nations League. Acolo, însă, s-ar putea să fie meciuri cu adversari foarte tari, care nu s-au calificat deja, precum Germania, Italia sau Serbia.