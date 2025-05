Antrenorul Rapidului, la un pas de moarte din cauza arbitrajului de la derby-ul cu FCSB! A fost operat de urgență. Exclusiv

Antrenorul secund al Rapidului, Cristi Petre (57 de ani), a fost la un pas de moarte după Rapid – FCSB 1-2. Tehnicianul a suferit un infarct și a fost operat de urgență la Spitalul Universitar de Urgență București, iar momentan e în afara oricărui pericol.

Rapid, aproape de tragedie! Antrenorul secund Cristi Petre a fentat moartea după derby-ul cu FCSB

Rapid – FCSB 1-2 a fost unul dintre cele mai încinse derby-uri din ultimele sezoane. , provocat de . Cea mai flagrantă eroare a fost cea din minutul 71, când, după duel între Târnovanu și Christensen, nu s-a acordat lovitură de la 11 metri pentru gazde.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat în exclusivitate că această fază, dar și ratări precum cea a lui Dobre din minutul 81, i-au făcut mult rău lui Cristi Petre. „Secundul” lui Marius Șumudică a trăit la intensitate maximă partida, iar acest lucru îi putea fi fatal.

Din informațiile obținute de site-ul nostru, lui Petre i s-a făcut foarte rău după meci. Deși a avut probleme cu inima și în trecut, antrenorul secund al Rapidului nu s-a dus inițial la doctor în speranța că își va reveni. Starea sa de sănătate s-a agravat și miercuri, 30 aprilie, a suferit un infarct. „Secundul” lui Șumudică a fost dus de urgență la „municipal”, acolo unde a fost operat.

ADVERTISEMENT

Lui Cristi Petre i-au fost puse două stenturi la inimă și se află în afara oricărui pericol. Din informațiile FANATIK, antrenorul în vârstă de 57 de ani a scăpat ca prin urechile acului. Doctorii i-au transmis că dacă ar mai fi întârziat 24 de ore, infarctul i-ar fi fost fatal.

Reacția clubului din Giulești: „Abia așteptăm să-l avem din nou alături de echipă!”

Cristi Petre este antrenorul secund al Rapidului din august 2024, atunci când Marius Șumudică a fost numit „principal” în locul lui Neil Lennon. Rămas văduv în urmă cu câțiva ani, atunci când și-a pierdut soția, „secundul” alb-vișiniilor se confruntă de mai mult timp cu probleme cardiace.

ADVERTISEMENT

„Toate gândurile noastre bune se îndreaptă către Cristian Petre! Antrenorul nostru secund a trecut recent printr-un moment delicat de sănătate și a fost supus astăzi unei intervenții chirurgicale.

ADVERTISEMENT

Din fericire, totul a decurs bine, iar Cristi se recuperează acum. Îi dorim multă sănătate și abia așteptăm să-l avem din nou alături de echipă!”, a scris Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

Cristi Petre colaborează cu Marius Șumudică din anul 2014 și, înainte de Rapid, au mai lucrat împreună la Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, Kayserispor, Gaziantep, CFR Cluj, Malatyaspor, Al-Shabab și Al-Raed.

Cristi Petre a făcut infarct și în 2009, când era la FC Brașov: „Știu clar că era să dau colțul”

Nu este pentru prima dată când Cristi Petre driblează moartea. Antrenorul secund al Rapidului a suferit un infarct și în anul 2009, când era colaboratorul lui Răzvan Lucescu la FC Brașov.

„Eram la FC Braşov, la un antrenament. Prima senzaţie a fost o greutate imensă în piept şi o durere mare în ceafă, unde era toată tensiunea. Dintr-o dată nu am mai văzut nimic. Cîteva secunde pâclă, apoi chiar nimic. Dacă habar nu mai aveam unde e Cătălin Munteanu, şi el era la doi paşi de mine?!

Ciudat e că nu m-am ‘reîntors’ cu vreun lucru de care să îmi amintesc. Nici o culoare, nici o silueta, nimic. Ştiu clar că era să dau colţul şi atît. Totul era opac, se rupsese orice legătură cu realitatea.

Aveam dureri şi nu vedeam nimic. Restul era clar, auzeam ce spuneau cei din jurul meu, dar parcă vorbeau despre o altă persoană”, a declarat Cristi Petre, în 2010, potrivit .

Atunci, ca și acum, Cristi Petre s-a încăpățânat inițial să meargă la spital. Medicul lui FC Brașov i-a salvat însă viața: „Dacă eram acasă ziceam că e ceva minor, habar nu aveam ce am şi nici prin gînd nu îmi trecea să merg la spital. Însă el a decis să mergem. La ‘judeţean’ mi-au făcut o injecţie, cu singura fiolă din acel medicament care se afla în spital, ce costa vreo 150 de milioane de lei vechi. Avea doar doi mililitri. Apoi am plecat la o clinică privată, unde am fost operat şi mi s-a montat un stent”, a mai povestit antrenorul.

Cristi e un coleg de mare încredere. A lucrat cu mine la Rapid, la Braşov şi observă meciurile pentru noi şi la . E pasionat de muncă şi se face mereu plăcut de jucători” – Răzvan Lucescu