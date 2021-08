Antrenorul Rapidului, Mihai Iosif, continuă să viseze, dar rămâne cu picioarele pe pământ după 1-0 cu FCSB: ”Am știut ce vor, i-am urmărit”

Mihai Iosif a trăit la intensitate maximă derby-ul cu FCSB, iar la final a sărbătorit minute în șir alături de jucător și galerie, succesul în fața marii rivale FCSB.

Disciplina defensivă și-a spus cuvântul. Rapid a arătat excelent în apărare, a fost o echipă care nu le-a dat spații mingicarilor de la FCSB care nu au găsit soluții să desfacă așezarea impecabilă a vișiniilor.

Mihai Iosif: ”Ne-a ieșit, n-am jucat ca în curtea școlii”

Rapid nu a pus nicio problemă roș-albaștrilor în repriza a doua, dar a obținut o victorie care a aprins imaginația suporterilor care au sărbătorit alături de jucători și staff minute bune după ultimul fluier al centralului Marin Barbu.

”Ne-am bucurat, normal că ne-am bucurat, dar încă mai am voce și sunt fericit. Eu nu visez, am auzit că am jucat cu echipe slabe, nu știu cine cataloghează echipele.

Noi ne vedem de antrenament de joc, și ne respectăm absolut toți adversarii. Am închis culoarele, nu cred că au avut vreo ocazie clară. Nu e nici un secret, nu deranjăm, nu facem can-can, ne vedem de treabă, acesta e secretul nostru, seriozitate, multă pasiune și multă încredere”, a declarat Mihai Iosif.

Tactica Rapidului a fost atât de bine pusă în practică încât jucătorii de la FCSB au fost incapabil să găsească soluții și a intrat în criză de idei ori de câte ori aveau balonul la picior. Mihai Iosif a explicat cum i-a învins pe roș-albaștrii.

”Am avut o tactică și ne-a ieși, doar nu jucăm în curtea școlii. Eu respect toți adversarii și am tratat meciul așa cum am considerat de cuviință să-l câștigă.

Noi am știu ce vor ei, i-am urmărit toată săptămâna și i-am anihilat. Nu a fost ușor, FCSB are o echipă cu jucători extraordinari, dar ne-am impus pentru că am știu cum să abordăm meciul”, a punctat antrenorul rapidist.

Antrenorul Rapidului, săgeți către contestatari

Mihai Iosif nu a uitat de cei care credeau că Rapid va face figurație în Liga 1. Tehnicianul giuleștean a mărturisit că își trăiește visul în ciuda contestatarilor.

”Visele devin realitate. N-aș fi crezut, cum n-au crezut nici alții. De când am preluat echipa numai asta am auzit, ba am avut noroc, ba că nu am jucat cu echipe puternice, niciodată nu ni s-au recunoscut meritele.

Sincer nu mă gândeam că se va ajunge aici, dar uite că suntem. Important este să rămânem lucizi, nu să ne ia valul”, a spus Mihai Iosif.

Rapid este neînvinsă în Liga 1. După cinci meciuri echipa giuleșteană are patru victorii și o remiză, și nici un gol primit. Etapa viitoare trupa lui Mihai Iosif va evolua, duminică, la Botoșani.