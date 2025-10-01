Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Antrenorul revelaţiei din SuperLiga semnează: “Am avut o discuţie şi ne-am înţeles”. Primarul vrea să adopte modelul Arsenal. Exclusiv

Sezonul actual din SuperLiga a adus multe surprize la nivelul rezultatelor, iar FC Argeș, echipă pregătită de Bogdan Andone, este una dintre echipele care se află în top și a dat calculele peste cap.
01.10.2025 | 22:22
Bogdan Andone își prelungește contractul cu FC Argeș, după ce primarul a anunțat că fură modelul lui Arsenal

Nou-promovată în primul eșalon, FC Argeș a reușit să aibă multe rezultate peste așteptări, iar după 11 runde se află pe locul 4, cu 22 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani și Rapid și la doar două lungimi de liderul Universitatea Craiova.

FC Argeș, Arsenal de România? Bogdan Andone a dezvăluit ultimele discuții de la revelația SuperLigii

Bogdan Andone, antrenorul formației piteștene, a auzit cele spuse de primarul Cristian Gentea, că vrea să facă din FC Argeș o echipă pe modelul lui Arsenal, cu o strategie pe termen lung, însă rămâne rezervat cu privire la viitor. Totuși, tehnicianul român dezvăluie că este aproape să semneze prelungirea contractului cu echipa violetă pentru încă un an.

„Eu aveam contract până la finalul sezonului, dar am avut o discuție cu Dani Coman și probabil prelungim pentru un an. (n.r. primarul Gentea spunea că vrea să adopte modelul Arsenal și ca tu să stai cu Dani Coman 4-5 ani). E greu de stat în România, la o echipă, 4-5 ani. În afară de excepția Măldărășanu, de la Hermannstadt, e greu să stai și 1 an, vedem cum se întâmplă lucrurile.

Important e să ne facem pașii și pregătirile pe care le avem de făcut la echipă și strategia pas cu pas. Să ne îndeplinim obiectivele. Până la urmă, dacă reușim să colaborăm pe o perioadă mai îndelungată e cu atât mai bine, eu sunt adeptul continuității în fotbal. Dar, cum am spus, sunt mulți factori, important e să ne prezentăm cât mai bine”, a declarat Bogdan Andone la FANATIK SUPERLIGA.

FC Argeș, surpriza SuperLigii. Cum au reușit piteștenii să revină în top

Retrogradați după ce au pierdut barajul cu Dinamo, în 2023, cei de la FC Argeș au reușit să revină în primul eșalon și chiar reprezintă o surpriză plăcută a campionatului. Dani Coman a preluat frâiele și este președintele echipei, iar alegerea antrenorului, în speță, a lui Bogdan Andone, se dovedește a fi una extrem de inspirată. Cu o experiență bună, inclusiv în străinătate, acesta a reușit să-i integreze pe străini în atmosfera de la Pitești extrem de repede.

Printre jucătorii aduși se numără și Caio, un brazilian polivalent ce poate acoperi mai multe posturi în atac: extremă dreaptă, extremă stângă, atacant central sau vârf 2. Evoluțiile sale au impresionat și au contribuit la rezultatele foarte bune pe care le are FC Argeș. Sigur, mai sunt și alți fotbaliști care au reușit să se remarce, cum ar fi fundașul central pe care FCSB l-a dorit cu insistență, Mario Tudose, dar și Yanis Pârvu, un alt tânăr de mare perspectivă.

Cum a reușit FC Argeș să fie în top. Bogdan Andone, dezvăluiri despre forma piteștenilor

