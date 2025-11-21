Sport

Antrenorul român a dat cărțile pe față, după ce a fost demis: „Zicea că îmi e prieten, dar voia să decidă tot”

Antrenorul român a rupt tăcerea la 3 luni după ce a fost demis. Ce minciuni au spus despre el cei care l-au dat afară.
Alex Bodnariu
21.11.2025 | 13:10
Antrenorul roman a dat cartile pe fata dupa ce a fost demis Zicea ca imi e prieten dar voia sa decida tot
ULTIMA ORĂ
Motivul rupturii dintre Mircea Rednic și Standard Liege. Antrenorul român a făcut lumină. Foto: hepta.ro.
ADVERTISEMENT

Mircea Rednic e liber de contract din luna septembrie a acestui an. Antrenorul român a rezistat o perioadă scurtă de timp la Standard Liege și acum a vorbit public despre situația cu care s-a confruntat la clubul din Belgia.

Experiență nefastă pentru Mircea Rednic în Belgia. De ce a plecat de la Standard Liege

Antrenorul român a încheiat colaborarea cu Standard Liege după doar 5 etape. Rezultatele înregistrate de echipa din Belgia au fost sub măsura așteptărilor, iar conducerea a decis să încheie înțelegerea cu Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

Acum însă, antrenorul vorbește despre motivele rupturii. Din ce se pare, situația la Standard nu era cea mai profesionistă. Mircea Rednic a declarat că un oficial al clubului a încercat să se implice mult prea mult în gestionarea echipei.

Motivul rupturii dintre Mircea Rednic și Standard Liege. Antrenorul român a spus tot

Mai mult, antrenorul român spune că a fost acuzat pe nedrept în presa din Belgia că ar dormi între antrenamente. Mircea Rednic a precizat că a plecat de la echipă întrucât nu reușea să pregătească așa cum ar fi vrut jucătorii din cauza oamenilor din conducere.

ADVERTISEMENT
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Digi24.ro
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte

„N-am fost demis din punct de vedere sportiv, eu, când am plecat, erau pe locul șapte, la șase puncte de primul loc, acum sunt pe locul 12, la 21 de puncte de primul loc. A fost o problemă de colaborare mai mult, pentru că directorul ăsta sportiv, Marc Wilmots, cu care eu am jucat și care zicea că îmi e prieten, el voia să decidă tot.

ADVERTISEMENT
Valentin Ceaușescu a
Digisport.ro
Valentin Ceaușescu a "rupt" tăcerea

Inclusiv parte medicală, parte fizică. Înainte să semnez, lucrurile au fost clare: i-am zis că el se ocupă de transferuri, iar eu de echipă. De la primul meci s-a schimbat tot. Am dat o zi liberă că am câștigat și au făcut un scandal, după a dat și presa că nu e normal așa ceva.

Au vorbit de boală, au vorbit că dormeam între antrenamente. Nu e adevărat, eu nici ca jucător nu dormeam între antrenamente. El a vrut: Eu conduc, eu sunt șeful. Nu mai puteam. Ce făceam? Să accept să fiu marionetă? Eu de aia am și multe echipe în CV, că n-am acceptat.

ADVERTISEMENT

Au vorbit de tehnologie… păi ok, nici nu se pune problema, dar ce e acolo… aveau laborator de fotbal, analiști, aparatură pe care noi, în România, nu o avem. Și fac o paranteză, ar trebui ăștia să se poarte foarte frumos cu noi pentru condițiile în care lucrăm, nu se compară cu ce au ei: monitoare, drone”, a explicat Mircea Rednic, conform Iamsport.

Gabriel Torje, destăinuiri despre momentul din carieră pe care îl regretă cel mai...
Fanatik
Gabriel Torje, destăinuiri despre momentul din carieră pe care îl regretă cel mai tare: „Le-am spus că nu vreau”
Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul...
Fanatik
Ce cadou i-a făcut Donald Trump lui Cristiano Ronaldo la Casa Albă. Starul portughez e din nou în centrul atenției
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul...
Fanatik
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!