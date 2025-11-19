Antrenorul român a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali. A urmat un dialog incredibil: „Să nu dai mai mult de două milioane pe el”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a confirmat în repetate rânduri faptul că a dorit să îl transfere pe Louis Munteanu, însă atacantul nu a ajuns la FCSB din cauza salariului solicitat, 60.000 de euro, considerat mult prea mare de către patronul campioanei. Omul de afaceri a dezvăluit că a fost sunat după meciul România – San Marino 7-1 de către Marius Șumudică, iar tehnicianul i-ar fi spus să nu achite mai mult de 2 milioane de euro în schimbul fotbalistului de la CFR.

Gigi Becali, dialog incredibil cu Marius Șumudică despre transferul lui Louis Munteanu

Intrat pe gazon în minutul 63 al partidei România – San Marino, Louis Munteanu a stabilit scorul final, 7-1, în minutul 86, când a transformat o lovitură de la 11 metri. Gigi Becali a dezvăluit că a discutat miercuri cu un prieten, care îl sunase după finalul partidei pentru a-l sfătui să nu plătească mai mult de 2 milioane de euro în schimbul atacantului de la CFR Cluj. Patronul campioanei FCSB nu a rostit numele lui Marius Șumudică, însă a oferit mai multe detalii, pe baza cărora prietenul său este ușor de identificat. „M-a sunat aseară un prieten de-ai mei după meciul României. Eu mă culcasem, că la ora 22:00 – 22:30 eu dorm. L-am sunat de dimineață și mi-a zis: ‘Bă, Gigi, ești fratele meu și te-am sunat’.

‘De ce m-ai sunat?’, i-am zis. Ca să-mi spună să nu cumva să dau mai mult de două milioane pe Louis Munteanu. Nu vă spun numele, voi cam știți cine este. Antrenor și a câștigat și campionate în România. Omul se pricepe, a antrenat și prin străinătate, a avut performanțe, a calificat echipe în cupe europene și prin Turcia. E vorba că felul în care mi-a vorbit el, aia m-a deranjat. I-am închis, am început să râd”, a declarat Gigi Becali la . Omul de afaceri

Marius Șumudică l-a criticat dur pe Louis Munteanu

Golgheter în sezonul trecut al Superligii, Louis Munteanu a fost ofertat în vara acestui an de mai multe echipe din vestul Europei, însă transferul nu s-a concretizat, iar atacantul a rămas la CFR Cluj. Cifrele sale în prima parte a sezonului au fost extrem de dezamăgitoare, doar 2 goluri în 14 partide. Atacantul ar fi fost dispus să semneze cu FCSB, însă a solicitat un salariu de 60.000 de euro pe lună, sumă pe care Gigi Becali nu a fost dispus să o achite. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, .

„Tu vezi CFR-ul în ce situație este acum, da? Păi din respect și plecam. Eu, Louis Munteanu, ca să ajut clubul în momentul de față și nu mă duceam pe 10.000, adică nu făceam un favor, dar, aici trebuia să cântărească și respectul lui pentru Neluțu Varga. Fiindcă în momentul de față CFR-ul are mari probleme financiare.

Și atunci, în primul rând te gândești și la tine, dar te gândești și la omul ăsta care ți-a întins o mână de ajutor și care te-a adus și a plătit o grămadă de bani pe tine, iar în momentul de față ceea ce tu livrezi este foarte puțin. Eu mai repede văd că îl interesează partea financiară decât fotbalul. Pune pe primul loc salariul și banii”, a declarat fostul antrenor al Rapidului.