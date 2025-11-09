Antrenorul român care îl are ca model pe Mircea Lucescu. ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ”

ADVERTISEMENT

Țara noastră nu se poate mândri în prezent cu mulți tehnicieni care au rezultate în străinătate. Există însă și excepții. Într-un campionat important din Europa îl găsim pe antrenorul român cu un parcurs foarte bun. El îl are ca model pe Mircea Lucescu, despre care are numai cuvinte de laudă.

Adrian Ursea, antrenorul român cu rezultate excelente care îl are ca model pe Mircea Lucescu

Foarte puțini antrenori din România care pleacă din campionatul intern ajung să aibă rezultate în afara țării. În prezent, astfel de tehnicieni sunt pe cale de dispariție. Ei nu rezistă, de regulă, nici măcar un tur de campionat în alte întreceri. Cum se întâmplă însă în orice domeniu, mai există și excepții.

Un astfel de nume este cel al lui Adrian Ursea. Stabilit de foarte mulți ani în Elveția, el antrenează formația Yverdon, din liga secundă. Dacă ne uităm pe rezultatele din acest sezon, vedem că o face și foarte bine. Echipa lui se bate cu șanse bune la promovarea în prima ligă, fiind acum pe locul 3 în clasament.

Recent, Ursea a acordat un interviu pentru presa din România. Dintre subiectele abordate nu puteau lipsi cele legate de fotbalul românesc și viitorul acestui sport din țara noastră. , Adrian Ursea a fost categoric: e singurul care poate salva ”sportul rege” în România.

”Excepțional. E singurul om care poate să salveze fotbalul românesc. Dar când văd că inclusiv cu o personalitate a lui Mircea Lucescu avem curajul să ne comportăm cum să ne comportăm”, afirmă Ursea, pentru .

(….) Cum reconstruim fotbalul românesc? Noi nu ne dăm seama în ce mocirlă suntem. Cum îl reconstruim? Păi, ascultați-l. Ascultați-l!. Ascultați-l și încercați să puneți în aplicare ce spune Mircea Lucescu. Oameni buni, noi nu ne dăm seama. Este o somitate”, adaugă tehnicianul din Elveția.

De ce spune Ursea, despre breasla sa că: ”Noi suntem cei mai mari hoți de pe pământ”

Despre breasla antrenorilor din ziua de azi, Adrian Ursea face o declarație extrem de interesantă. El spune că ”noi suntem cei mai mari hoți care există pe Pământ”. Românul stabilit în Elveția are și o explicație: ”pentru că furăm toate ideile, din toate părțile. Asta este meseria mea. Trebuie să furi de la celălalt, să treci totul prin filtrul tău personal…”.

În vârstă de 58 de ani, Ursea s-a accidentat grav în septembrie 1992. A suferit atunci o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng. A luptat mult și, după 7 luni, s-a recuperat complet. Ulterior, cariera lui nu a mai fost la fel. Astfel, a analizat o opțiune pentru momentul când va pune ghetele în cui.

Astfel, a decis să ia calea antrenoratului. Ursea s-a înscris la cursuri. A muncit mult până la licența Pro. A luat-o de jos, de la nivelul de antrenor secund. A ocupat poziția aceasta la Nice în perioada 2016-2018 și apoi din 2019. În Hexagon, , a fost numit antrenor al aceleiași echipe Nice.

Dacă ne uităm la biografia lui Adrian Ursea vedem că fostul fotbalist de la Petrolul a plecat din țară după Revoluție. Încă din 1991, el s-a transferat în Elveția la Locarno. A îmbrăcat tricoul mai multor echipe din Țara Cantoanelor, precum Chenois, Bulle, Vevey, Nyonaise, Fribourg sau Etoile Carouge.

Care este situația din prezent a echipei lui Adrian Ursea

În prezent, Adrian Ursea antrenează formația Yverdon, din liga secundă și are rezultate excelente. După 12 etape de campionat, echipa lui are o linie bună de clasament: 7 victorii, 2 egaluri și doar 3 eșecuri.

Yverdon ocupă locul trei în campionat cu 23 de puncte. Poziția o obligă să tragă la promovare. De notat că, în sezonul trecut, Yverdon a retrogradat. Ca tehnician, Ursea a mai fost antrenor-jucător la Vevey, secund la Servette Geneva, Meyrin FC sau Neuchatel Xamax, iar în 2016 a asistentul lui Lucien Favre la OGC Nice, în Ligue 1.