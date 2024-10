Antrenorul român din Occident care e lider, cu cea mai slabă echipă din campionat. Serie formidabilă în acest sezon, după o promovare spectaculoasă

România nu are în acest moment decât doi tehnicieni care activează în Occident. E drept, niciodată n-a avut prea mulți. Laszlo Boloni, care a antrenat cel mai mult în Franța și Belgia, este momentan fără echipă.

Etoile Carouge conduce în clasamentul ligii secunde din Elveția

În acest context, Mihai Teja (Vejle) și Adrian Ursea (Etoile Carouge) sunt singurii tehnicieni români din vestul Europei.

ADVERTISEMENT

Etoile Carouge a învins ieri în deplasare pe Xamax, scor 3-0. A fost un derby între locul doi și locul trei. În urma acestui rezultat, Etoile a urcat pe primul loc în clasament și este una dintre favoritele la promovarea în prima ligă din Elveția.

Echipa lui Adrian Ursea (57 ani) are 22 de puncte după 11 etape, obținute prin șapte victorii și un egal. Etoile are și trei înfrângeri. Formația de lângă Geneva continuă o serie formidabilă începută acum un an.

ADVERTISEMENT

A promovat cu echipa din liga a treia

pe când aceasta era în eșalonul al treilea al Elveției. A promovat în liga secundă, cu un bilanț de 24 de victorii, patru egaluri și șase înfrângeri.

Îniante de a prelua pe Etoile, Ursea a fost secund (noiembrie 2019 – decembrie 2020) și interimar (decembrie 2020 – mai 2021) la Nice, formație din prima ligă a Franței, alături de care a evoluat și în competițiile europene. Ulterior, el a fost liber de contract timp de doi ani.

ADVERTISEMENT

S-a format și lansat la Petrolul

Fost junior la Petrolul, Ursea a făcut parte din echipa ploieștenilor, care în 1990 a jucat în Cupa UEFA. După ce, în 1988-1989, fusese împrumutat la Victoria București. În 1991, el a plecat în Elveția la Locarno.

A jucat la mai multe echipe din Țara Cantoanelor, precum Chenois, Bulle, Vevey, Nyonaise, Fribourg sau Etoile Carouge, formație pe care o antrenează azi. În 1994, pentru câteva etape s-a întors în țară, la Rapid.

ADVERTISEMENT

Ca antrenor, Ursea și-a început cariera la Vevey, unde a fost jucător-antrenor. Apoi a fost secund la Servette, Meyrin FC sau Neuchatel Xamax, iar în 2016 a devenit mâna dreaptă a lui Lucien Favre la OGC Nice, în Ligue 1.

Are contract până în 2027

La Etoile Carouge, echipa unui orășel cu 22.000 de locuitori, aflat lângă Geneva, Ursea are un lot modest din punct de vedere valoric. Echipa lui este cotată la numai 2,43 milioane de euro.

De fapt, Etoile este pe ultimul loc în liga a doua elvețiană, din punct de vedere a cotației fotbaliștilor. În același timp, e pe primul loc în clasament, după 11 etape. Ursea are contract cu Etoile Carouge până în 2027.