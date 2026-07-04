Sport

Antrenorul român fost la Steaua și U Craiova, la un pas de lovitura carierei! Se poate duela cu Cristiano Ronaldo în țările arabe

Un antrenor român cu aproape 300 de meciuri în SuperLiga, care a trecut și pe la națională, poate da lovitura carierei. E în discuții cu mai multe echipe din țările arabe.
Ovidiu Minea
04.07.2026 | 12:11
Antrenorul roman fost la Steaua si U Craiova la un pas de lovitura carierei Se poate duela cu Cristiano Ronaldo in tarile arabe
EXCLUSIV FANATIK
Un antrenor român care le-a pregătit pe Steaua și U Craiova ar putea ajunge la o formație din zona arabă. Foto: Sport Pictures
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România ar putea fi reprezentată în țările arabe de un nou antrenor. După ce Răzvan Lucescu a bătut recent palma cu Al-Sadd (Qatar), Eugen Neagoe este aproape de a reveni pe banca tehnică la câteva luni de la despărțirea de Petrolul, fiind în discuție cu mai multe cluburi din zona Golfului.

Eugen Neagoe, discuții cu echipe din zona arabă. S-ar putea duela cu Cristiano Ronaldo

Liber de contract după despărțirea de Petrolul Ploiești, Neagoe a fost pus pe radarul cluburilor arabe de un fost jucător pe care l-a antrenat, Ousmane Viera. Cei doi au colaborat la FC Hermannstadt în 2019. Fost internațional în Coasta de Fildeș, Viera (39 de ani), care are peste 200 de meciuri în SuperLiga, la Pandurii, Hermannstadt, Sepsi și CFR Cluj, și 98 în prima ligă a Turciei, s-a retras în 2021 și este acum impresar. Dacă aceste discuții se vor concretiza, e posbil să-l vedem pe Eugen Neagoe duelându-se cu marele Cristiano Ronaldo, care joacă în Arabia Saudită la Al Nassr, sau cu alți tehnicieni români ce activează în zonă.

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Eugen Neagoe (58 de ani) are un CV consistent. El are aproape 300 de meciuri ca „principal” în SuperLiga, la U Craiova, Pandurii Târgu Jiu, Steaua București, Politehnica Iași, Sepsi Sfântu Gheorghe, Dinamo București, FC Hermannstadt, Astra Giurgiu, FC Argeș, Gloria Buzău și Petrolul. „Geană”, cum este poreclit, a mai lucrat și în prima ligă cipriotă. Totodată, el a fost mult timp principalul colaborator al lui Victor Pițurcă, la Steaua, FC U Craiova, echipa națională a României, dar și la Al-Ittihad, în Arabia Saudită.

Neagoe a fost și un fotbalist important. El a reușit două eventuri, cu U Craiova în 1991 și cu Ferencvaros, în Ungaria, în 1995, și a jucat o finală a Cupei Ciprului, cu Omonia Nicosia.

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Români de succes în țările arabe

România a avut mulți antrenori de succes în țările arabe, Cosmin Olăroiu dominând ani buni zona, la Al-Ain, Shabab Al-Ahli, în Emiratele Arabe Unite, sau Al-Hilal, în Arabia Saudită. Răzvan Lucescu a avut și el o performanță notabilă, la Al-Hilal, cu care a cucerit Liga Campionilor Asiei, în 2019, trofeu obținut și de Anghel Iordănescu, în 2000, cu Al Hilal, și în 2005, cu Al-Ittihad.

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Anterior, și regretatul Ilie Balaci obținuse mai multe trofee în țările arabe, unde au mai lucrat și foști selecționeri ai României, precum Victor Pițurcă, Mirel Rădoi sau Cosmin Contra dar și Marius Șumudică ori Laurențiu Reghecampf.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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