Antrenorul Sevillei, mesaj manifest despre războiul din Orientul Mijlociu: „Fiecare rachetă trasă costă 50 de milioane de euro și noi spunem că e foamete în Africa!”

Antrenorul lui Sevilla, reacție tranșantă vizavi de războiul din Orientul Mijlociu. Ce a transmis Matias Almeyda înainte de meciul cu Barcelona din La Liga.
Iulian Stoica
15.03.2026 | 06:15
Antrenorul lui Sevilla, reacție tranșantă despre războiul din Orientul Mijlociu.
Barcelona – Sevilla va avea loc în etapa a 28-a din La Liga. Înainte de partida de campionat, Matias Almeyda a purtat un discurs dur la adresa conflictului din Orientul Mijlociu. Ce a transmis antrenorul formației din Andaluzia înainte de meciul de foc cu liderul din Spania.

Matias Almeyda, reacție tranșantă despre războiul din Orientul Mijlociu

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei dintre Barcelona și Sevilla, Matias Almeyda a ținut să amintească de războiul din Orientul Mijlociu. Tehnicianul andaluzilor susține că fotbalul pică pe plan secund în momentul în care în lume se întâmplă astfel de conflicte.

„Fotbalul este o reflectare fidelă a societății. Sunt războaie, iar noi discutăm despre un meci. Asta înseamnă că nu ne pasă de nimic. Partea tristă e că afacerea trebuie să continue, noi ne chinuim să ne dăm seama cum arată echipa care va juca. Trecem de la ceva frumos la ceva aproape inuman”.

Dacă fiecare rachetă trasă costă 50 de milioane de euro și, în același timp, spunem că e foamete în Africa, de ce nu trimitem 50 de milioane pentru orez și educație în loc să lansăm rachete? Continuăm să trăim într-o lume a interesului personal”, a declarat Matias Almeyda, citat de Marca.

Barajul Turcia – România în pericol să nu se dispute?!

Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat semnificativ după uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei. Ca reacție, Iranul a lansat o rachetă în direcția Turcia. Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, aflate în estul Mării Mediterane, au interceptat și doborât o rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei după ce traversase Siria și Irakul.

Contextul are impact direct asupra fanilor sportului din România, în condițiile în care barajul cu Turcia pentru CM 2026 este amenințat. Pe 26 martie, România va întâlni Turcia, la Istanbul, în primul meci de baraj pentru calificarea la Mondial. Cum până la partida programată mai sunt 12 de zile, situația ar putea evolua imprevizibil. Totuși, FRF, până la acest moment, nu a transmis că duelul este în pericol.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
