Antrenorul şi-a anunţat plecarea de la echipa din SuperLiga: „Vor fi ultimele etape!”

avea nevoie ca de aer de cele 3 puncte puse în joc la duelul cu Metaloglobus, echipă care este din punct de vedere matematic deja retrogradată în liga secundă. Totuși, echipa bucureșteană a reușit să producă surpriza și să termine la egalitate cu sibienii, 2-2.

Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt la finalul sezonului

La finalul partidei, Dorinel Munteanu a recunoscut că formația sa nu s-a ridicat la nivelul așteptat și a făcut un anunț surprinzător. Tehnicianul a spus că nu va mai continua la gruparea sibiană indiferent dacă echipă pică în Liga 2 sau rămâne în SuperLiga.

”Un joc foarte prost, fără nicio agresivitate, fără determinare, un joc apatic, parcă a venit vacanța, deși pentru noi era un joc extrem de important. Mă gândesc la echipă, la următoarele etape. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil.

Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape pentru mine la Sibiu. Vor fi ultimele trei etape. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător, voi face tot ce pot să salvez echipa”, a spus Dorinel Munteanu la finalul partidei dintre Metaloglobus și Hermannstadt.

Dorinel Munteanu a ajuns pe banca celor de la Hermannstadt în luna decembrie a anului trecut, iar de atunci are în palmares 5 victorii, 6 egaluri și 10 eșecuri.

Hermannstadt, între retrogradarea directă și barajul de supraviețuire

Rezultatul de la Clinceni înseamnă că nu mai poate spera la salvarea directă de la retrogradare, iar trupa condusă de Dorinel Munteanu va fi nevoită să joace în ultima rundă, pe teren propriu, contra celor de la FCSB, cu cuțitul la os. Sibienii pot chiar să pice direct în Liga 2 dacă rezultatele nu sunt în favoarea lor.

Unirea Slobozia avea înaintea partidei pe care o joacă în runda cu numărul 8, pe terenul celor de la FCSB, 21 de puncte, fiind cu un punct în spatele celor de la Hermannstadt. În ultima rundă, cei de la Slobozia joacă pe teren propriu cu UTA, echipă care nu mai are vreun obiectiv în acest final de sezon.