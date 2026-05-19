Antrenorul și-a anunțat plecarea de la echipă: „Viața trebuie să meargă mai departe, îmi pare rău!”

Unirea Slobozia va rămâne fără antrenor după retrogradarea în Liga a 2-a. Claudiu Niculescu (49 ani) a fost la un pas să salveze echipa de la retrogradarea directă, însă ultima etapă din play-out nu le-a surâs ialomițenilor. La flash-interviul de la finalul meciului cu UTA (0-1), Claudiu Niculescu și-a anunțat plecarea de la Slobozia.

Claudiu Niculescu și-a anunțat plecarea de la Unirea Slobozia: „Mulțumesc conducerii clubului că mi-a dat șansa să mă întorc în prima ligă”

Metaloglobus și Unirea Slobozia sunt cele două echipe care au retrogradat direct din SuperLiga în Liga a 2-a. , unde vor da piept cu Chindia Târgoviște, respectiv FC Voluntari. Claudiu Niculescu, dezamăgit după înfrângerea cu UTA, și-a anunțat plecarea de la Slobozia.

”E trist pentru că mă așteptam la alt rezultat, dar a fost o săptămână foarte grea. Să nu înțeleagă cineva că eu caut scuze, Doamne ferește! Știți foarte bine că au apărut acele zvonuri și informații că jucăm degeaba meciul cu UTA, că nu o să putem să jucăm barajul. Acum nu mai contează. Probabil au afectat băieții.

Dacă faceți așa o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă… Le-am spus și înainte de meci că au tot respectul meu pentru că, indiferent de aceste lucruri, au luptat până la sfârșit. Cine știe, poate în viitor vom mai lucra împreună. Vreau să mulțumesc și conducerii clubului că mi-a dat șansa să mă întorc în prima ligă, am făcut tot ce a depins de mine.

Cu siguranță voi face și eu o analiză a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, trebuie să mergem mai departe. Îmi pare rău pentru club, pentru suporteri, dar viața trebuie să meargă mai departe. (n.r. dacă regretă că a mers la Slobozia) Nu! În niciun caz! De asta am și spus că mulțumesc conducerii pentru această șansă. Am sperat încă din prima zi, dar nu a fost să fie

Nu regret absolut deloc. E foarte tentant pentru orice antrenor să vină în prima ligă. Echipa a retrogradat, trebuie să ne asumăm asta. (n.r. Ați sperat într-un rezultat care să vă ajute la Sibiu?) Mă provoci. Nu, depindeam de noi. Din păcate, am clacat. Presiunea s-a văzut”, a declarat Claudiu Niculescu.

Claudiu Niculescu, detalii despre viitor: „Sunt deschis la discuții”

cu 22 de puncte. Înainte să semneze cu Unirea Slobozia, în februarie 2026, Claudiu Niculescu a pregătit-o în liga secundă pe CSM Slatina. În cele 13 meciuri disputate pe banca ialomițenilor, Niculescu a înregistrat 3 victorii, 4 remize și 6 înfrângeri.

„Am fost timorați, această săptămână a fost cea mai grea de când am venit aici. Aproape zilnic au apărut informații că nu putem să jucăm barajul, mintea jucătorilor probabil a fost în altă parte. Au și ei prieteni la alte echipe, am și eu, ne transmiteau același lucru, că jucăm degeaba în ultima etapă.

Nu am discutat până acum despre asta. Cu siguranță, conducerea clubului va trebui să-și facă unele calcule. Financiar, va fi un regres, așa e la orice echipă care retrogradează. În acest moment, contractul meu se încheie. Se prelungea automat, dacă reușeam să ne salvăm.

Dar sunt deschis la discuții. Nu am avut discuții cu alte echipe. O să vedem, toate cluburile își fac calcule pentru sezonul viitor. Trebuie să fim bărbați până la urmă, e dureros, e o seară tristă, dar asta e meseria noastră. Sunt puternic, sunt obișnuit cu astfel de stres”, a mai spus Claudiu Niculescu.