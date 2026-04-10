Antrenorul din SuperLiga şi-a dat demisia după ultimul eşec: „Iubesc echipa, trebuie un şoc! Sunt epuizat emoţional”

după ce echipa a primit gol în prelungiri. Situația constănțenilor poate fi delicată, întrucât distanța de locurile retrogradabile nu sunt la o distanță foarte mare. La finaul partidei, Ianis Zicu a anunțat că decizia sa este aceea de a-și da demisia, cu scopul de a aduce un șoc la echipa sa de suflet.

Ianis Zicu și-a prezentat demisia după FC Hermannstadt – Farul Constanța 1-0

Deși mai sunt doar cinci etape din acest play-out, Ianis Zicu este hotărât să-și dea demisia de la Farul Constanța, după ce a adunat Antrenorul Farului a invocat epuizarea sa psihică, cât și iubirea pentru club, ca principalele motive pentru care ia această decizie

„Este dureros, este frustrant, ținând cont că am avut atâtea oportunități să deschidem scorul. Din păcate, lucrurile sunt de asemenea manieră de ceva timp și cred că în acest moment trebuie să fie un anumit șoc la echipă. În România, acesta este lucrul care ajută, iar la cât iubesc echipa mă gândesc și la acest lucru.

Ne-am propus foarte multe lucruri la începutul sezonului, nu le-am reușit. Am muncit, ne-am dorit, dar energia nu este de partea noastră și consider că este momentul oportun pentru club să poată merge mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste 10 zile. În momentul acesta există un singur lucru: clubul Farul să reușească să se salveze cât mai repede matematic de la retrogradare. În acest moment simt o epuizare, iar sănătatea este cea mai importantă. Mă simt sincer epuizat. Iubesc Constanța, iubesc clubul, iubesc jucătorii și consider că trebuie să fac un pas în spate”, a spus Ianis Zicu, conform

Gică Popescu a intervenit! Care este cea mai bună variantă de antrenor pentru Farul

Cu toate că Ianis Zicu a părut destul de hotărât pe decizia luată, Gică Popescu este de părere că antrenorul Farului a declarat aceste lucruri la cald și că îl poate convinge să se mai gândească cu privire la demisie, având în vedere că mai sunt doar câteva etape până la finalul sezonului. El dorește ca Ianis Zicu să rămână până la finalul stagiunii, indiferent de rezultate:

„Nu am apucat să vorbesc cu Ianis Zicu. Vom vorbi mâine sau zilele următoare, să nu ia o hotărâre importantă să renunţe. Chiar dacă am pierdut total nemeritat, am făcut o repriză foarte bună. Am luat gol în minutul 92 şi am pierdut. Trebuie să dăm dovadă de unitate şi să mergem înainte. Îmi dă o senzaţie foarte bună ceea ce am jucat în prima repriză. Nu trebuie să ne pripim. O să vedem zilele următoare ce e de făcut. Mereu am fost pentru continuitate. Am spus în urmă cu o lună că mergem cu Ianis Zicu până la finalul sezonului. Sper să se liniştească în seara asta şi să mergem înainte, aşa e normal”, a declarat Gică Popescu, conform sursei citate.