Antrenorul Simonei Halep, criticat vehement de un jucător de legendă: ”Sfaturile lui sunt discutabile”

Românca a câștigat săptămâna trecută la Toronto de când a început să se pregătească cu Mouratoglou.

Critici dure pentru Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a arătat , însă nu toată lumea îl vede pe antrenorul Simonei Halep un mare strateg. Francezul a fost criticat de Jose Luis Clerc, care se ocupă de pregătirea lui Sebastian Baez.

Argentinianul de 64 de ani, care a câștigat 25 de titluri ATP în carieră și a ocupat locul 4 mondial în anul 1981, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa lui Mouratoglou în timp ce comenta meciul Stefanos Tsitsipas – John Isner, din cadrul turneului Masters 1000 de la Cincinnati.

Iritat de faptul că colegul său de comentariu a dat un citat din antrenorul francez al lui Halep, Clerc a izbucnit la adresa lui Mouratoglou. ”Încercați să nu mai luați de bun tot ce spune Mouratoglou! Sfaturile lui sunt discutabile.

Mouratoglou pentru mine este un bun motivator, dar la tenis lasă de dorit. Când este cu Tsitsipas nu spune nimic, o face de fațadă. Știu de ce face asta, nu vreau să vorbesc mai multe”, a spus Jose Luis Clerc, conform .

Halep, schimbată total de Mouratoglou

După 10 ani în care a pregătit-o pe legendara Serena Williams, Patrick Mouratoglou a decis să se despartă de jucătoarea americană și la începutul lunii aprilie.

Pe lângă înțelegerea cu Halep, antrenorul francez este și un sfătuitor al jucătorilor Stefanos Tsitsipas, Holger Rune sau Cori Gauff. Patrick Mouratoglou este un apropiat al celor trei, prin prisma faptului că aceștia se antrenează la academia sa.

Simona Halep s-a arătat încântată de colaborarea cu antrenorul francez: ”Pot spune că să-l întâlnesc cu Patrick este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Este uimitor și mă bucur foarte mult de această perioadă. M-a făcut să iubesc tenisul din nou și să iubesc să muncesc, ceea ce nu s-a întâmplat înainte.

Tot ce e în jurul meu ține de Mouratoglou și de academia lui. Echipa este 100% a lui. Am făcut această schimbare. Am început ceva nou și deja mă bucur foarte mult. Am avut încredere în el din prima secundă”.