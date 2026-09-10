Sport

A intrat la pauza meciului Slavia Praga – Lens, dar a văzut cartonașul roșu la doar câteva minute după o intervenție rudimentară

Slavia Praga - Lens, meciul din prima etapă din Champions League, a fost marcat de o eliminare chiar după pauză. Jucătorul gazdelor abia fusese trimis pe teren.
Mihai Dragomir
10.09.2026 | 23:42
A intrat la pauza meciului Slavia Praga Lens dar a vazut cartonasul rosu la doar cateva minute dupa o interventie rudimentara
ULTIMA ORĂ
Ce eliminare! Slavia Praga, cartonaș roșu imediat după pauză. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Slavia Praga și Lens au dat piept joi seară în prima etapă din Champions League. Gazdele au rămas în inferioritate numerică cu puțin după startul reprizei secunde. Antrenorul și-a trimis jucătorul în teren, dar a fost „trădat” de acesta după doar câteva minute.

Eliminare directă pentru gazde în repriza a doua din meciul Slavia Praga – Lens

Etapa 1 din Champions League a venit cu multe meciuri interesante. Dacă unele partide au avut parte de spectacol total în urma multitudinii de goluri, altele au conținut momente neplăcute pentru orice tehnician, anume eliminări. În cel de-al doilea scenariu a intrat și Slavia Praga la partida de acasă cu francezii de la Lens.

ADVERTISEMENT

După 0-0 în urma primelor 45 de minute, actul secund al meciului avea să ofere acțiune mai multă. David Zima s-a accidentat, iar antrenorul Jindrich Trpisovsky a decis să îl schimbe cu Mikulas Konecny. La doar 3 minute, intervenția sa total nereușită asupra unui adversar i-a adus eliminarea, după intervenția VAR.

Slavia Praga, gol în inferioritate numerică cu Lens

Însă cehii nu au cedat după lovitura încasată. În minutul 51 al partidei, Danijel Sturm a marcat golul de 1-0 cu un șut fantastic de la limita careului mare, din pasa lui Samuel Isife. Însă francezii au răspuns prin Abdallah Sima, care a restabilit egalitatea în minutul 73.

ADVERTISEMENT
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați...
Digi24.ro
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război

Slavia Praga este clubul de care aparține Youssoupha Sanyang. FANATIK a anunțat în exclusivitate că Universitatea Craiova le-a făcut ofertă cehilor pentru fotbalistul în vârstă de 21 de ani, care evoluează în extrema stângă și care este evaluat la suma de 2,7 milioane de euro. Mutarea nu s-a mai concretizat, iar fotbalistul a fost trimis ulterior împrumut la Artis Brno, tot în prima ligă a Cehiei.

ADVERTISEMENT
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui...
Digisport.ro
A început procesul: Donnarumma a fost bătut până la sânge, iar soția lui a pierdut sarcina!
Motivul pentru care a blocat FCSB transferul lui Tavi Popescu la CFR Cluj:...
Fanatik
Motivul pentru care a blocat FCSB transferul lui Tavi Popescu la CFR Cluj: „Nu am chef să intre în play-off în locul nostru”
Adrian Mutu a apelat la botox! Cum arată ”Briliantul” după procedura de înfrumuseţare....
Fanatik
Adrian Mutu a apelat la botox! Cum arată ”Briliantul” după procedura de înfrumuseţare. Video
Sărbătoare pentru un club uriaş din România! A trecut un deceniu de la...
Fanatik
Sărbătoare pentru un club uriaş din România! A trecut un deceniu de la meciul renaşterii
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Ilie Dumitrescu, implicat într-un scandal monstru: 'S-au luat la bătaie și au rupt...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, implicat într-un scandal monstru: 'S-au luat la bătaie și au rupt o ușă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!