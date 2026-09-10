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Slavia Praga și Lens au dat piept joi seară în prima etapă din Champions League. Gazdele au rămas în inferioritate numerică cu puțin după startul reprizei secunde. Antrenorul și-a trimis jucătorul în teren, dar a fost „trădat” de acesta după doar câteva minute.

Eliminare directă pentru gazde în repriza a doua din meciul Slavia Praga – Lens

a venit cu multe meciuri interesante. Dacă unele partide au avut parte de spectacol total în urma multitudinii de goluri, altele au conținut momente neplăcute pentru orice tehnician, anume eliminări. În cel de-al doilea scenariu a intrat și Slavia Praga la partida de acasă cu francezii de la Lens.

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După 0-0 în urma primelor 45 de minute, actul secund al meciului avea să ofere acțiune mai multă. David Zima s-a accidentat, iar antrenorul Jindrich Trpisovsky a decis să îl schimbe cu Mikulas Konecny. La doar 3 minute, intervenția sa total nereușită asupra unui adversar i-a adus eliminarea, după intervenția VAR.

Mikuláš Konečný red card. 🟥 Slavia Praha are 10 men ! — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Slavia Praga, gol în inferioritate numerică cu Lens

Însă cehii nu au cedat după lovitura încasată. În minutul 51 al partidei, Danijel Sturm a marcat golul de 1-0 cu un șut fantastic de la limita careului mare, din pasa lui Samuel Isife. Însă francezii au răspuns prin Abdallah Sima, care a restabilit egalitatea în minutul 73.

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🚨 THE HOME SIDE WENT DOWN TO 10 MEN BUT STILL TOOK THE LEAD! DANIJEL ŠTURM 51'! 🇪🇺 Slavia Praha 1-0 Lens — Goals Xtra (@GoalsXtra)

🚨 ABDALLAH SIMA LEVELS THE SCORE WITH JUST ABOUT 20 MINUTES TO GO! 🇪🇺 Slavia Praha 1-1 Lens — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Slavia Praga este clubul de care aparține Youssoupha Sanyang. FANATIK a anunțat în exclusivitate că pentru fotbalistul în vârstă de 21 de ani, care evoluează în extrema stângă și care este evaluat la suma de 2,7 milioane de euro. Mutarea nu s-a mai concretizat, iar fotbalistul a fost trimis ulterior împrumut la Artis Brno, tot în prima ligă a Cehiei.