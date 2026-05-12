Antrenorul Soranei Cîrstea a dezvăluit secretul victoriei cu Jelena Ostapenko din sferturile turneului de la Roma: „Știam că poate veni acest scenariu”

Antrenorul Soranei Cîrstea, Adrian Cruciat, a vorbit despre parcursul fabulos al sportivei în turneul de la Roma. Cum a învins-o românca pe Jelena Ostapenko.
Bogdan Mariș
12.05.2026 | 20:36
Antrenorul Soranei Cîrstea, Adrian Cruciat (43 de ani), a tras concluziile după victoria obținută de româncă împotriva Jelenei Ostapenko la Roma. FOTO: Hepta
Sorana Cîrstea (36 de ani) și-a continuat parcursul excelent de la Roma cu un succes în sferturi contra Jelenei Ostapenko, 6-1, 7-6. Românca a avansat astfel în semifinale, unde va întâlni o adversară foarte puternică. Antrenorul sportivei, Adrian Cruciat (43 de ani), a vorbit despre performanța extraordinară realizată de Sorana în capitala Italiei.

Ce a declarat antrenorul Soranei Cîrstea după ce românca s-a calificat în semifinale la Roma

Adrian Cruciat a numit aspectele esențiale în parcursul excelent al Soranei Cîrstea și a vorbit despre victoria cu Jelena Ostapenko. „Mulțumim pentru susținere. Presiunea este și mai mare, timpul este mai scurt pentru a realiza din obiectivele pe care ea mereu le-a avut. Secret? Nu e niciun secret, dimpotrivă. Succesul sau progresul ei se datorează, în primul rând, faptului că în fiecare zi muncim, nu ne gândim foarte mult la rezultate. Încercăm să facem treaba bine, să fim profesioniști, apreciem lucrurile bune pe care le facem. Se bucură de tenis, exact, și muncește foarte mult.

Ostapenko e o jucătoare care atacă la risc. Atunci când o întâlnești în sferturi ea are o anumită încredere și o acomodare cu suprafața, dar și cu condițiile de joc. E mult mai periculoasă decât atunci când joci cu ea în primele tururi. Știam că poate veni acest scenariu în care Ostapenko joacă bine două-trei game-uri. Sorana a știut ce are de făcut în acel moment și, mai mult decât atât, a reușit să și facă lucrurile pregătite dinainte”, a afirmat antrenorul la TV Digi Sport. Sorana Cîrstea și-a asigurat o sumă uriașă după calificarea în semifinale.

Duel tare în semifinale pentru Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea este singura jucătoare rămasă pe tabloul de simplu al turneului de la Roma care nu face parte din top 10 WTA, așadar drumul până la trofeu va fi unul foarte dificil. În semifinale, românca va înfrunta învingătoarea din disputa Coco Gauff – Mirra Andreeva. „Nu avem preferințe pentru semifinale. Toate jucătoarele care au rămas pe tablou sunt bune, câștigătoare de Grand Slam, toate își doresc să prindă o formă bună înainte de Roland Garros. O să vedem meciul, studiem adversara și mâine vom încerca să pregătim bine semifinala”, a afirmat Adrian Cruciat.

Sorana Cîrstea este susținută la Roma de buna sa prietenă, Luana Rednic, fiica lui Mircea Rednic. „Sunt prietene foarte bune, a mai fost cu noi și o să o mai vedeți la câteva turnee alături de noi. Trebuie să o întrebați pe ea dacă pregătește vreun transfer (n.r. Luana Rednic activează ca impresar). Vom vedea ce va fi la Roland Garros”, a declarat antrenorul Soranei Cîrstea.

