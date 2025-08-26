Sport

Antrenorul Stelei Roșii Belgrad și-a avertizat elevii înainte de returul din play-off-ul Champions League contra echipei lui Vlad Dragomir: „Este o problemă”

Vladan Milojevic, antrenorul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a prefațat returul cu Pafos din play-off-ul Champions League. Campioana Ciprului s-a impus cu 2-1 în prima manșă.
FANATIK
26.08.2025 | 09:30
ULTIMA ORĂ
Vladan Milojevic, antrenorul Stelei Roșii Belgrad, a prefațat returul cu Pafos din play-off-ul UEFA Champions League. FOTO: Hepta

Steaua Roșie Belgrad a fost învinsă surprinzător de Pafos în prima manșă a „dublei” din play-off-ul Champions League, disputată chiar în Serbia. Returul din Cipru va avea loc marți, de la ora 22:00, iar antrenorul oaspeților, Vladan Milojevic, și mijlocașul Rade Krunic au prefațat întâlnirea care va decide echipa calificată în grupă.

Ce a declarat antrenorul Stelei Roșii Belgrad înainte de returul cu Pafos 

Cu românul Vlad Dragomir integralist, Pafos s-a impus cu 2-1 pe stadionul „Rajko Mitic”. Ciprioții au condus cu 2-0 după reușitele semnate de Joao Correia și Pepe, însă gazdele au redus din diferență prin Bruno Duarte. Calificarea se va decide în returul de la Limassol, iar antrenorul Stelei Roșii, Vladan Milojevic, a vorbit despre acest duel.

„Toți jucătorii sunt pregătiți. Nu știu cum va evolua meciul, Pafos are un avantaj de un gol și nu știu la ce să mă aștept, dacă vor exista surprize din partea lor. Trebuie să jucăm mult mai bine decât în primul meci. Ne-am pregătit foarte bine în această săptămână și așteptăm meciul cu nerăbdare.

Avem un plan, știm că va fi cald, dar vom juca târziu. Căldura este o problemă pentru ambele echipe, dar nu putem spune că nu vom juca”, a declarat tehnicianul, citat de 24sports.com.cy. În sezonul trecut, Steaua Roșie a obținut calificarea în grupa de Champions League, unde a terminat pe locul 29, cu 6 puncte.

Fostul jucător al Milanului revine pe gazon pentru Steaua Roșie

Internaționalul bosniac Rade Krunic a semnat cu Steaua Roșie în 2024, după despărțirea de Fenerbahce. Mijlocașul a petrecut cinci sezoane la AC Milan, așadar are o experiență importantă inclusiv în cupele europene. Krunic nu a fost disponibil în meciul tur, din cauza unei suspendări, însă va reveni pentru returul din Cipru.

„Este un meci foarte important pentru noi. Vrem să ne calificăm în Champions League și suntem mai bine pregătiți decât la primul meci. E un vis să joci astfel de meciuri. Vom întâlni o echipă puternică, dar dacă ne vom face jocul, vom obține calificarea. Încerc să dau tot ce am mai bun la fiecare meci”, a declarat bosniacul pentru sursa menționată.

