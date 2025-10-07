Antrenorul unei super-puteri din fotbalul mondial este bolnav de cancer. A ajuns de trei ori la spital în ultima lună, dar nu renunță

Miguel Ángel Russo, este într-o stare de sănătate gravă și rămâne sub îngrijiri medicale acasă. Tehnicianul, în vârstă de 69 de ani, se confruntă cu o afecțiune gravă: cancer de vezică urinară și de prostată din 2017, iar starea sa s-a agravat.

ADVERTISEMENT

Russo i-a deciziile chiar dacă nu stă pe bancă

Duminica aceasta, după victoria cu 5-0 a lui Boca Juniors în fața lui Newell’s, Claudio Úbeda, antrenorul secund care l-a înlocuit pe tehnicianul lui Boca Juniors în ultimele două meciuri, a declarat: „Vrem să dedicăm această victorie lui Miguel, care cu siguranță ne-a urmărit la televizor”.

„Chiar dacă nu este la fizic lângă noi, el este conștient de tot ce se întâmplă aici și de deciziile pe care le-am luat. Îl iubim foarte mult și vrem să se facă bine. Îi dorim tot ce este mai bun„, a adăugat Ubeda.

ADVERTISEMENT

Căpitanul echipei, Leandro Paredes, i-a dedicat și el golul antrenorului și i-a transmis să aibă multă putere pentru a se recupera. „El este șeful grupului nostrum și e dureros ce se întâmplă”, a afirmat internaționalul argentinian.

Antrenorul lui Boca Juniors a fost spitalizat de trei ori în ultima lună

În ultima lună, Russo a fost spitalizat de trei ori din cauza complicațiilor stării sale de sănătate. Ultimul meci al lui Boca Juniors, în care antrenorul a fost la conducerea echipei, a fost remiza 2-2, din 21 septembrie, cu Central Córdoba, când a stat pe bancă pe tot parcursul meciului.

ADVERTISEMENT

„Miguelo” este pentru a treia oară la Boca. A fost numit la 31 mai 2025, după demiterea lui Mariano Herron. În primul său mandat, care a durat doar un an, a câștigat Copa Libertadores 2007 împotriva lui Gremio din Brazilia și a pierdut finala Cupei Mondiale a Cluburilor în fața lui Milan.

ADVERTISEMENT

În a doua perioadă petrecută la club, între 2020 și 2021, a câștigat o Superliga, o Cupă a Ligii Profesioniste și a pierdut în semifinalele Libertadores, în fața lui Santos din Brazilia.

Miguel Russo e un globe-trotter al antrenorilor

Cu o carieră îndelungată, Russo a antrenat, în țara natală, și Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo și Racing Club în Argentina.

ADVERTISEMENT

În plus, a pregătit Universidad de Chile și Unión Deportiva Salamanca, din Chile, Monarcas Morelia, din Mexic, Millonarios, din Columbia, Alianza Lima, din Peru, Cerro Porteño, din Paraguay și

Ca jucător, Russo activat ca mijlocaș defensiv și singurul său club a fost Estudiantes de La Plata, unde a jucat 435 de meciuri și a marcat unsprezece goluri între 1975 și 1989. El a îmbrăcat tricoul naționalei Argentinei în 17 meciuri.

Fără Russo pe banca tehnică, Boca Juniors e pe primul loc în Grupa A a Clausura din Argentina.