Anul 2020 pentru Universitatea Craiova. Agonia titlului pierdut, ruşinea din Europa şi demisiile antrenorilor

Universitatea Craiova a avut un 2020 plin de evenimente, iar granița dintre agonie și extaz a fost de multe ori foarte subțire. „Alb-albaștrii” au visat cu ochii deschiși la titlu, dar au și primit diverse motive de tristețe.

Anul calendaristic s-a încheiat cu o remiză „albă” pe terenul campioanei CFR Cluj, iar oltenii trec în 2021 de pe a doua poziție, dar dezamăgirea persistă, deoarece Craiova s-a încurcat cu echipe mici pe teren propriu.

Bancu și compania au început 2020 știind că-l au pe Victor Pițurcă antrenor, acesta și-a dat demisia, iar Corneliu Papură și-a reluat misiunea ca „principal”. Ulterior, „Papi” a decis să-și dea demisia, iar Mihai Rotaru a apelat la Bergodi. De asemenea, italianul și-a dat și el demisia, iar Papură s-a întors.

Cum a fost anul 2020 pentru Universitatea Craiova. Au început anul cu o schimbare de antrenor

Anul 2020 a început cu o „bombă” în sânul echipei Universitatea Craiova. Antrenorul principal Victor Pițurcă și-a dat demisia de la club, la cateva zile de la începutul anului. Sorin Cârțu, președintele oltenililor, oferea prima reacție după anunțul privind plecarea lui „Piți”: „Nu pot să cred așa ceva, îmi e greu să cred. Victor Pițurcă a tot avut discuții cu Mihai Rotaru în ultimul timp, au avut discuții individuale, despre tot de ce se întâmpla la echipă. Mă surprinde să aud că vrea să plece, mai ales că s-a tot vorbit de venirea lui Dan Nistor”, a spus Sorin Cârțu pentru FANATIK.

Ulterior, Pițurcă și-a explicat decizia: „Am realizat că nu mă pot bate cu celelalte candidate la titlu și, repet pentru a o suta oară, eu nu stau să mă bată pe mine Gigi Becali fiindcă nu am la dispoziție lotul pe care mi-l doresc eu.”

Conducerea echipei din Bănie a decis să apeleze la serviciile lui Corneliu Papură. Acesta fusese „retrogradat” ca secund al lui Victor Pițurcă. „Papi” se afla la a doua aventură ca șef al staff-ului tehnic, după ce mai ocupase funcția de antrenor principal în perioada mai-septembrie 2019.

7 partide a prins Papură ca „principal” în a doua aventură a sa pe banca Universității

4 victorii și 3 înfrângeri a fost bilanțul lui „Papi”

Pauza provocată de pandemie, demisia lui Papură și începutul erei lui Cristiano Bergodi

La fel ca acum, s-a spus că Papură nu va conduce prea mult echipa, fiind interimar, dar Mihai Rotaru a mers pe mâna antrenorului autohton, în ciuda presiunii din partea fanilor. De fapt, mandatul lui „Papi” ar fi fost mai lung de șapte partide, dar „principalul” și-a dat demisia în luna mai după un scandal intern cu medicul echipei.

„Domnul Papură şi-a dat demisia, noi am fost extrem de şocaţi, foarte trişti, foarte supăraţi, nu am luat în calcul această variantă. Din păcate s-a întâmplat. Nu schimbă nimeni antrenorul în plină epidemie şi pe ultimele opt etape, la sfârşitul drumului. Nu ne-a trecut prin cap să-l schimbăm pe Corneliu Papură. Pentru noi este inexplicabil,” era declarația patronului Universității Craiova.

Până la demisie, Papură nu mai stătuse pe bancă la un meci de pe 8 martie, atunci când echipa sa pierdea, scor 1-4, în etapa a doua a play-off-ului, pe terenul FCSB-ului. Pandemia de coronavirus a pus stop tuturor competițiilor sportive din țară, iar fotbalul a avut de așteptat câteva luni până când să fie reluat. În tot timpul în care jucătorii nu au putut să se antreze, staff-ul lui Papură i-a supravegheat pe jucători ca aceștia să respecte programul impus de club.

După plecarea neașteptată a lui Corneliu Papură, Mihai Rotaru i-a încredințat frâiele lui Cristiano Bergodi. Adus după despărțirea de ultima clasată, FC Voluntari, italianul a fost o alegere inspirată. A reușit o serie incredibilă de șapte victorii consecutive în play-off și i-a apropiat pe olteni de titlul așteptat de aproape trei decenii. FANATIK a analizat mandatul lui Bergodi și l-a descris cum nu se poate mai bine: „multe bune, puține rele.” Emulația în jurul echipei a fost uriașă, mii de oameni veneau meci după meciuri la aeroport sau la stadion pentru a-i aștepta pe favoriți.

Titlul a fost la câteva minute de Universitatea Craiova. Visul „cinciului” a fost distrus de CFR Cluj

Cristiano Bergodi a făcut furori până la ultimul meci din sezonul trecut. A reușit victorii la Botoșani, acolo unde Craiova nu câștigase niciodată, pe teren propriu, cu FCSB, dar și la Cluj, cu CFR, echipa cu care s-a bătut pentru titlu. Din nefericire pentru olteni, trupa lui Dan Petrescu și-a luat revanșa când a trecut, adică în „finala” de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Din cauza pandemiei de coronavirus și de faptul că multe echipe au avut focare și mai multe partide nu s-au disputat (Nr. U Craiova nu a mai disputat jocul cu Astra din penultima etapă), LPF și FRF au luat decizia ca ultima meci din play-off, chiar Universitatea – CFR, să se joace ca o adevărată finală, cu prelungiri sau chiar lovituri de departajare. Nu a fost nevoie, deoarece experiența clujenilor a fost peste efervescența jucătorilor Științei, astfel că duelul s-a încheiat cu victoria oaspeților, 3-1. S-au vărsat lacrimi pentru seara care ar fi trebuit să fie istorică pentru Universitatea Craiova. Pe un stadion gol, CFR și-a adjudecat cel de-al treilea titlu consecutiv.

„Am dat o speranță mare fanilor. Să jucăm acasă ultimul meci cu CFR… E fotbal, e un sport competitiv și asta e. A fost un vis,” era declarația lui Bergodi după meci.

Eliminare în primul tur al Europa League, serii de victorii în Liga 1, dar înfrângeri rușinoase cu Clinceni și Chindia. Bergodi, demisie surprinzătoare

După dezămăgirea pierderii titlului pe teren propriu, trupa lui Bergodi nu a avut prea mult timp la dispoziție să-și revină moral. Cu o victorie chinuită în prima etapă a sezonului 2020-2021, la Sfântu Gheorghe, Știința a mers să joace și primul meci din noul sezon al cupelor europene. S-a dovedit și singurul.

UEFA a decis ca partidele din preliminariile Europa League să se desfășoare doar într-o singură manșă, iar U Craiova a picat să joace în Georgia, la Tbilisi, cu Lokomotiv, o formație necunoscută. „Alb-albaștrii” au cedat cu 2-1 și au fost eliminați rușinos chiar din primul tur preliminar. Totuși, Bergodi și-a mobilizat elevii, care au avut din nou o serie de meciuri în care nu au pierdut niciun punct, dar totul a fost întrerupt de Academica Clinceni. Ilfovenii s-au impus cu 1-0 pe „Ion Oblemenco” și au produs agitație în Bănie.

A urmat victoria cu Hermannstadt, în deplasare, dar următorul meci de pe teren propriu a fost din nou o înfrângere surprinzătoare. De data aceasta, Chindia lui Săndoi a câștigat cu același scor, iar Cristiano Bergodi și-a anunțat demisia imediat după joc:

„Nu dau vina pe jucători, eu am vină pentru această înfrângere, am și probleme, mă gândesc să îmi dau demisia. Nu stau în cer, în ciuda sfinților. Am și probleme și poate asta s-a văzut și în jocul echipei. Jucătorii nu au nicio vină, la pauză se putea schimba toată echipa, dar și antrenorul. Probabil, fără mine, echipa pornește din nou cu altcineva. Eu cred că sută la sută îmi dau demisia.” Declarația a venit și pe fondul unor probleme personale pe care le are tehnicianul italian.

18 partide a prins Cristiano Bergodi pe banca Universității Craiova

10 victorii, 4 remize și 4 înfrângeri arată statistica acestor meciuri

Oltenii, cu Papură înainte! „Omul bun la toate” s-a întors, deși Mirel Rădoi era favorit pentru a o prelua pe Craiova

Mihai Rotaru a trebuit să se orienteze rapid, astfel că a ajuns la varianta Corneliu Papură, cel care își dăduse demisia în mai și a plecat cu scandal. Relațiile dintre cei doi s-au îmbunătățit, iar „Papi” și-a reluat locul de antrenor principal. Chiar dacă Mirel Rădoi a fost la un pas să semneze cu Universitatea Craiova, Papură a rămas în continuare „pe baricade” și trece anul în postura de principal la Știința.

De evidențiat este că în noul mandat, antrenorul de 47 de ani a pierdut cu FCSB, scor 0-2, într-un joc în care elevii săi au avut o prestație lamentabilă, mai ales în partea a doua și a reușit un egal pe terenul CFR-ului, 0-0.

„Dorința noastră e să rămânem cu același staff până cel puțin la finalul sezonului”, a fost declarația prin care Rotaru l-a reconfirmat pe Papură ca principal. De asemenea, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, Octavian Benga va fi pus secund: „Domnul Benga o să facă parte din staff-ul nostru, începând cu data de 2 ianuarie. Sperăm să punem cu toții umărul să ajungem unde ne-am dorit. Să câștigăm campionatul. Vrem titlul”.