Anul 2024 este cel mai cald din istoria măsurătorilor. Ce spun climatologii despre temperatura medie globală

Experții spun că aces an este, „probabil”, cel mai cald din istorie. De asemenea, este primul an în care temperatura medie globală crește cu 1,5 grade Celsius, ceea ce a dus la fenomene meteo extreme în toată lumea.

Anul 2024 a bătut recordurile

Specialiștii preconizează că la sfârșitul anului vor declara ca fiind cel mai cald an din istoria măsurătorilor. După aceste 10 luni care au trecut și după ce a crescut îngrijorător, climatologii sunt tot mai siguri de acest verdict.

ADVERTISEMENT

„După 10 luni din acest an, este acum aproape sigur că 2024 va fi cel mai cald an înregistrat şi primul an cu peste 1,5°C peste nivelul din perioada preindustrială”, a declarat Samantha Burgess, director adjunct al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice, conform AFP, citat de news.ro.

De asemenea, climatologii sunt aproape siguri că încălzirea a depășit chiar 1,55 grade Celsius. În acest sens, Samanta Burgess consideră că acest moment marchează o nouă etapă când vine vorba de temperaturile globale.

ADVERTISEMENT

„Acest lucru marchează o nouă etapă în înregistrările temperaturii globale şi ar trebui să servească ca declanşator pentru o ambiţie sporită la următoarea conferinţă privind schimbările climatice, COP29”, a subliniat ea, potrivit sursei citate.

Octombrie, cea mai caldă lună înregistrată

Potrivit datelor Copernicus, octombrie 2024 a fost cea mai caldă lună din lume după , cu o temperatură medie de 15,25 de grade Celsius.

ADVERTISEMENT

Aceasta este cu 1,65 grade Celsius mai caldă decât nivelurile preindustriale din 1850 – 1900, înainte ca utilizarea masivă a combustibililor fosili să încălzească semnificativ atmosfera și oceanele.

Mai mult, această lună este a 15-a dintr-o serie de 16 luni în care temperatura medie a crescut cu mai mult de 1,5 grade. Această cifră s-a apropiat de limitele prevăzute în Acordul de la Paris din 2015, care vizează menținerea încălzirii globale mult sub 2 grade Celsius.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea ONU a făcut câteva calcule din care a reieșit faptul că lumea nu este pe cale să atingă limita. Totuși, potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), politicile actuale ar conduce la o încălzire „catastrofală” de 3,1 grade Celsius pe parcursul secolului.