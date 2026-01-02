Anul 2026 a venit cu vești excelente pentru Cristi Chivu! Ce decizie au luat șefii lui Inter după ce echipa a urcat pe locul 1 în Serie A

ADVERTISEMENT

Instalarea lui Cristi Chivu la cârma Interului în vară a fost privită cu mult scepticism de specialiștii din Italia. Însă, tehnicianul român le-a închis gura mai repede decât se aștepta oricine, iar șefii clubului jubilează.

Șefii lui Inter, hotărâre de ultim moment în privința lui Cristi Chivu

La începutul sezonului, Cristi Chivu a semnat o înțelegere pe doi ani cu Inter, dar mulți au fost cei care au crezut că nu va ajunge să prindă iarna. Nu numai că fostul internațional român a prins-o, dar ”nerazzurrii” sunt lideri în Serie A și foarte aproape de calificarea directă în optimile de finală ale Champions League.

În ciuda faptului că înțelegerea sa este valabilă până în 2027, conducătorii grupării milaneze s-au convins că Chivu este și îi pregătesc o prelungire de contract în vară, indiferent de ce se va întâmpla în actualul sezon.

”Fostul mare jucător i-a convins pe toți: jocul e mai vertical și mai modern, echipa e mai intensă și comunicarea este impecabilă. La finalul sezonului, antrenorul va mai avea un an de contract, dar prelungirea pare doar o formalitate, indiferent de rezultatele care vor veni”, a scris publicația .

Chivu, mână liberă la remanierea lotului

Mai mult decât atât, jurnaliștii italieni au aflat că fostul căpitan al echipei naționale a României va primi mână liberă la vară din partea conducerii pentru a reconstrui din temelii lotul Interului.

Se vorbește despre plecarea unor nume importante precum Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Stefan de Vrij, Davide Frattesi sau Hakan Calhanoglu și despre faptul că Cristi Chivu va avea un cuvânt greu de spus în privința sosirilor.

Radu Drăgușin, în atenția lui Chivu

Presa italiană a tot scris în ultima perioadă că sunt șanse foarte mari ca Radu Drăgușin, abia revenit pe teren după o accidentare teribilă, să plece de la Tottenham și să se întoarcă în Serie A. .

”Cu Cristi Chivu nu am vorbit nimic de el, dar știu că la vară caută fundași centrali. Vom decide împreună. Dacă el va vrea să aibă mai multe meciuri până în vară, vom anunța că suntem disponibili, atunci ar putea să mă sune și Cristi”, a declarat Florin Manea, impresarul lui Drăgușin.

Un alt jucător care l-a impresionat pe Cristi Chivu și . Atacantul de la Verona a avut o primă parte de campionat foarte bună în care a dat 3 goluri și 4 pase decisive.

”Giovane este foarte apreciat de Chivu. Antrenorul nerazzurrilor s-a dus la brazilian pentru a-l felicita pentru prestația sa excelentă după victoria obținută de Inter pe terenul celor de la Verona.

Aceste laude vor avea un efect, probabil, și pe piața transferurilor, deoarece caracteristicile lui Giovane se potrivesc perfect cu profilul ofensiv care îi lipsește lui Inter. Versatil – poate juca ca atacant, al doilea vârf sau extremă – tânăr și promițător. Exact ceea ce caută Oaktree (n.r. – compania care deține clubul Inter) pe piață”, a notat presa italiană.