Anul graviduțelor cochete – Daniela Crudu, Emily Burghelea, Theo Rose, Andreea Antonescu și Cristina Bălan

Anul 2022 a fost unul plin cu de toate pentru vedetele autohtone. Unele au divorțat, unele s-au separat, însă, unele au avut parte și de minuni în viața lor. Este cazul Danielei Crudu, dar și a lui Theo Rose, Emily Burghelea, Andreea Antonescu și Cristina Bălan, care au făcut marele – sunt graviduțe și vor deveni mame.

Daniela Crudu, mamă pentru prima dată

În urmă cu mai puțin de două luni FANATIK . La 33 de ani, vedeta rețelei OnlyFans făcea primele declarații despre cea mai importantă decizie din viața ei, aceea de a deveni mamă.

ADVERTISEMENT

”Da, sunt însărcinată. Săptămâna viitoare fac trei luni de sarcină. Încă nu am aflat sexul copilului”, mărturisea, în exclusivitate, Daniela Crudu.

Chiar dacă de ceva timp fosta asistentă de la Capatos nu se mai afișase la brațul nici unui bărbat, asta nu înseamnă cu nu exista cineva care să îi facă zilele mai frumoase. Daniela Crudu a mărturisit pentru FANATIK, că este îndrăgostită de un om de afaceri din România și de mai bine de un an o susține în tot ceea ce face.

ADVERTISEMENT

”Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online”, spunea în urmă cu puțin timp vedeta.

Daniela Crudu, mamă de fată cu numele Daiana

La câteva săptămâni după ce a dat vestea cea mare, Daniela surprindea din nou când măturisea, în cadrul emisiunii Xtra Night Show că va fi mămică de fetiță.

ADVERTISEMENT

”O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, a spus bruneta.

Theo Rose, mamă alături de alt bărbat după despărțirea de nepotul lui Nea Mărin

După separarea de nepotul lui Nea Mărin, Theo Rose confirma noua relație cu actorul și regizorul Anghel Damian. La doar câteva luni de când aceștia formează un cuplu, vestea că vor deveni părinți șoca întreg showbizul. Deși, la început discretă și reținută în declarații, vedeta Pro TV nu-și mai ascunde fericirea și a făcut dezvăluri emoționante despre sarcină.

ADVERTISEMENT

”Sunt bine. Trăiesc și sunt sănătoasă, că mă tot controlez așa cum trebuie, periodic. Mă confrunt și eu cu toate astea, grețuri, chestii specifice unei sarcini.

ADVERTISEMENT

Nu prea s-au mai dus, mă lupt cu ele. Mă mai duc vreo 2-3 zile pe la mama, pe la tata, pe la țară… mă pun pe picioare. După aia mă întorc la București, aicea, mor. Cred că e și gândul că nu sunt în stare să mă îngrijesc atât de bine. Trag a somn într-una. Nu prea poftesc la chestii, doar la ce e pe masă, aș mânca foarte mult”, a povestit Theo Rose.

”Încearcă să-mi dea liniște”

Pentru prima dată părinți atât Theo Rose, cât și Anghel Damian, trăiesc cu mare bucurie, dar și cu emoție această noua etapă a vieții. Momentan nu au aflat dacă vor avea fată sau băiat, însă, cei doi sunt la fel de entuziasmați indiferent de sexul micuțului. Antrenoarea de la Vocea României chiar mărturisește că iubitul ei este foarte atent la nevoile ei, cu atât mai mult cu cât a avut câteva stări de rău în primele săptămâni.

”Grijuliu, ca cu un bibelou, așa… Săracul… Nu mai știe cum să facă să fie totul bine pe lângă mine. E foarte bucuros pentru ceea ce o să urmeze și încearcă să-mi dea liniște și să-mi creeze confort, să trec cât mai ușor peste perioada asta”, a mărturisit celebra artistă.

Emily Burghelea, mamă pentru a doua oară în mai puțin de doi ani

Mama unei fetițe de un anișor și opt luni, Emily Burghelea este din nou însărcinată, de data aceasta un băiețel pe care îl va aduce pe lume în mai puțin de o lună. Vedeta de la Pro TV a aflat despre cea de a doua sarcină după ce a ajuns de urgență la spital. Atât ea, cât și partenerul ei de viață au fost luați prin surprindere de marea veste.

”Nu a știut nimeni, nici măcar noi nu am știut! Dacă nu ajungeam atunci la Urgență, nu știu când aș fi aflat sau cum aș fi aflat.

Practic, bebelușul nu mai știa ce să facă să zică: mami, sunt aici! Iar eu cu toată agitația, cu trezitul de dimineață la emisiune, cu toate proiectele, cu toate chestiile care se întâmplă, cu Amedeea, nu am sesizat, nu am prea simțit.

Și mai e o chestie: după ce naști, o perioadă mai lungă de timp nu ai menstruație și neavând menstruație, mai ales că am alăptat-o și pe Amedeea foarte mult, cumva s-a pierdut reperul clasic”, declara celebra influenceriță pentru .

Doar medicii din Dubai i-au putut spune cu exactitate când va naște

Însă, plecată în vacanță în Dubai, vedeta a avut parte de relaxare totală, dar și de clipe tensionate, deoarece, la întoarcere, compania aerienă nu îi mai permitea să se întoarcă în țară, deoarece era de părere că sarcina este mult prea mare.

După ce a avut parte de un control de la cei mai buni medici din Dubai, blondina a aflat când va naște cu exactitate. Conform cadrelor medicale, aceasta va aduce pe lume băiețelul pe data de 31 ianuarie.

”Măcar acum știu când o să nasc! Conform medicilor din Dubai, pe 31 ianuarie! Voi ce credeți? Au estimat bine? O să nasc mai devreme, mai târziu? Sau ce credeți că se mai poate întâmpla în perioada aceasta…? Am ajuns cu bine. Asta este tot ce contează! Bine măcar că nu am născut în aeroport, de la emoții! Aveam toate șansele!”, a povestit ea pe Instagram.

Andreea Antonescu, mamă din nou la 11 ani de la prima fetiță

Deja mama unei fetițe de 11 ani, Sienna Spark, Andreea Antonescu a adus pe lume pe data de 19 decembrie 2022 o nouă fetiță.

Chiar vedeta de la Antena 1 a făcut primele declarații după ce a adus pe lume bebelușul ei și al jurnalistului Victor Vrînceanu.

”Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… Sienna. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea.

Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a scris Andreea Antonescu în mediul online, în ziua în care a devenit mamă pentru a doua oară.

În urmă cu doar câteva zile, în cadrul emisiunii prezentate de Dan Capatos, Xtra Night Show, fosta solistă a trupei Andre spunea: ”Sunt foarte bine și mă simt foarte bine, deși mai e foarte puțin. 9-10 kilograme, mă așteptam să iau 41. Se vede burtica. E bine și mă simt foarte bine. Aș putea teoretic să nasc oricând. Am trecut de cele 36 de săptămâni. Mai e foarte puțin. Teoretic, ar trebui să nasc săptămâna viitoare. Eu m-am retras acasă și nu mai ies așa mult. Azi am stat cumințică în casă, ca să pot să ajung la emisiune. Cel mai probabil, va fi cezariană”.

Însărcinată în America Express și habar nu avea

Andreea Antonescu a participat alături de Andreea Bălan la America Express, însă, habar nu a avut că este însărcinată pentru a doua oară. Cântăreața a povestit că nu avut pe atunci simptomele specifice care să îi dea de bănuit. Condițiile show-ului, oboseala și stresul s-a gândit că erau motivele stărilor ei ușor apatice.

”Nu vreți să știți ce am mâncat acolo. Fetița este o minune de la Dumnezeu (…) Fetița este un miracol. America Express e un show greu, este foarte tare, cu foarte multă oboseală, rucsacii pe care îi aveam cântăreau 12 kilograme…Dormeam maximum 4- 5 ore pe noapte. Și eu, și Andreea, suntem firi ambițioase și determinate. Nu ne lăsam indiferent de greutatea situației.

Singurul lucru care mi-a dat un pic de gândit a fost faptul că nu mai aveam atâta anduranță. Mi-am zis că e oboseala acumulată în timp, dormeam 4-5 ore pe noapte, nemâncate, fiind în priză nonstop, m-am gândit că o să fie așa o săptămână, o lună. (..)

Practic, lucrurile pe care le mâncam eu atunci, le mâncau strămoșii lor. Lucruri urâte, foarte urâte. Nici măcar pofte nu am avut și e a doua sarcină prin care am trecut”, a mai explicat Andreea Antonescu.

Mamă pentru a treia oară, când se aștepta mai puțin

O altă graviduță care a șocat când a dat vestea ce mare este Cristina Bălan, cântăreața care a făcut istorie în muzică atunci când a fost desemnată câștigătoarea concursului Vocea României. Solista trupei Impact a ținut secretă sarcina până s-a asigurat că va putea aduce pe lume o fetiță sănătoasă care va purta numele de Nadeea Sofia.

”Nu am vrut să anunț până acum pentru că, așa cum se știe, în primul trimestru se pot întâmpla atât de multe… Nu voiam să anunț și după aceea cine știe ce să se întâmple. După aceea în săptămâna a zecea am făcut teste genetice pentru că, deh!, avem antecedente. Am așteptat rezultatul care a venit în 5 săptămâni.

Apoi au venit testele genetice, perfecte, totul în regulă, atunci am aflat și sexul copilului, dar am preferat să păstrăm discreția. Am vrut să mă bucur în intimitate. La prima sarcină am anunțat pentru că atunci m-am retras de la Eurovision și trebuia să spun ceva. Dar sunt fericită că totul este bine. Fetița e perfectă”, dezvăluia, în exclusivitate pentru FANATIK, Cristina Bălan.

Cristina Bălan are doi copii cu sindrom Down

Mamă a gemenilor Toma și Matei, diagnosticați cu sindrom Down încă din pântece, Cristina Bălan susținea în urmă cu câteva luni că micuții sunt nerăbdători să o cunoască pe surioara lor mai mică.

”Am o sarcină formidabilă, eu m-am cam rotunjit, m-am împlinit. În ianuarie este programată naşterea. Am avut parte de o sarcină foarte uşoară, nici nu am visat aşa ceva. Şi băieţii îşi iubesc foarte mult surioara şi abia o aşteaptă”, mărturisea Cristina Bălan.

Cu mai puțin de o lună înainte de a-și ține în brațe minunea, câștigătoarea de la Vocea României vorbește cu micuța ei și îi transmite că și ea are ceva treabă de făcut la momentul nașterii, asta pentru că își dorește ca procesul să fie complet natural și în ritmul potrivit lor.

”DPN-ul meu, adică data probabilă a nașterii, este în 10 ianuarie. Însă nu e nimic bătut în cuie. Îmi doresc să stea în burtica mea cât poate ea de mult și să vină pe lume când e pregătită. Eu mă pregătesc temeinic, vreau să fie o simbioză între noi, să cooperăm, să vină pe lume lin și frumos.

Îi vorbesc deja despre aceste lucruri, îi spun că și ea are ceva treabă de făcut, împreună cu mine, și că ne vom descurca de minune amândouă. E ceva mistic în actul de naștere al unui copil; pe mine mă fascinează și îmi doresc ca procesul să fie complet natural și în ritmul potrivit nouă”, mai completa vedeta pentru .