„Anul Ilie Năstase”, votat cu majoritate în Senatul României. Ce presupune inițiativa

Aflat în panoplia numelor mari din sportul românesc, alături de Nadia Comăneci, Gică Hagi, Ivan Patzaichin sau Elisabeta Lipă, politicienii au hotărât să-l omagieze pe Ilie Năstase.

Decizia politicienilor cu privire la Ilie Năstase

Președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, Ciprian Paraschiv, a propus instituirea anului 2027 ca ”Anul Ilie Năstase”. Decizia a fost aprobată în plenul Senatului cu 82 de voturi pentru, 1 contra și 16 abțineri, iar acum propunerea va ajunge în Camera Deputaților, care este și cameră decizională.

”Nu cred că românii ne-au trimis în Parlament să votăm Anul Pantofarului, Anul Buburuzei cu picățele mov, Ziua Tramvaiului cu șine galbene. Dar, Ilie Năstase reprezintă un reper în diplomația sportivă românească încă din vremea comunismului și oriunde ne vom deplasare în lumea largă vom auzi de galeria unică a celor 3: Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Gică Hagi.

Nu am să vă spun acum performanțele lui Ilie Năstase, pentru că știu că majoritatea le cunoașteți. A fost primul număr 1 mondial din istoria ATP. Se află în galeria selectă a celor cu peste 100 de turnee câștigate. Deține recordul de victorii în ceea ce numim astăzi ATP Final Tour”, a spus Paraschiv, în discursul de la Senat.

Trei motive pentru a-l sărbători pe Ilie Năstase

Deputatul AUR a prezentat și câteva motive pentru ca, după ce 2026 a fost declarat ”Anul Nadia Comăneci”, în 2027 să fie instituit ”Anul Ilie Năstase” și consideră că .

”Să vă spun trei motive pentru care să votați: În 2027 se împlinesc 60 de ani de când Ilie Năstase a câștigat primul turneu la Cannes. Anul 2026 este anul Nadia Comăneci și o să vedeți ce activări frumoase vor fi cu prezența Zeiței de la Montreal în România. Se va reface inclusiv circuitul, traseul sportiv, al marii gimnaste la Onești.

În vara acestui an, Ilie Năstase împlinește 80 de ani. Haideți să ne cinstim gloriile cât încă le mai avem lângă noi. Îi suntem datori personalității sale uriașe, dar mai ales le suntem datori tinerilor și copiilor de azi, care au nevoie de modele și repere”, a precizat Ciprian Paraschiv.

Ilie Năstase, cel mai mare sportiv român

Deși cei mai mulți l-au pus pe același palier cu Nadia Comăneci și Gică Hagi, Andrei Vochin nu s-a ferit în cadrul emisiunii Oldies but Goldies să-l catalogheze pe Ilie Năstase ca fiind r.

”Din punctul meu de vedere, Ilie Năstase este cel mai mare sportiv pe care l-a avut România în istorie. Este cel mai mare din toate aspectele. Peste Nadia Comăneci și am să spun ș i de ce. Nadia a simbolizat perfecțiunea, inclusiv cu acel 10 de la Montreal, dar a făcut-o într-un sport care nu avea audienţa pe care o are tenisul.

Tenisul face parte dintr-o categorie restrânsă care sunt planetare. Ei bine, Ilie Năstase a fost numărul 1 în acest sport planetar. Cert este că dintre toți sportivii imenși pe care i-am avut: Nadia, Ivan Patzaichin, Elisabeta Lipă, Gheorghe Hagi la fotbal…”, a declarat Vochin.