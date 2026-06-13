Anul lui Lukic: recordurile de la Cupa Mondială ale bosniacului și implicațiile pentru suporterii români

ADVERTISEMENT

A fost anul Craiovei în SuperLiga, dar în ceea ce privește atacanții a fost anul lui Jovo Lukic. și a bătut și niște recorduri, în timp ce o făcea.

Jovo Lukic, MVP-ul Bosniei în meciul de debut la Campionatul Mondial

Ce n-a fost să fie pentru Koljic s-a întâmplat pentru conaționalul lui, Lukic. A fost titularizat în atacul Bosniei în locul legendei Dzeko, iar dar în cele 62 de minute jucate, până la înlocuire, a mai apucat să bată niște recorduri.

ADVERTISEMENT

Cel mai impresionant: deși a jucat doar 62 de minute, Lukic a devenit primul fotbalist de la Cupa Mondială din 1966 încoace (!) care a câștigat cel puțin 9 dueluri aeriene în decursul unui meci. Mai mult, datele Opta arată că Lukic a câștigat TOATE duelurile aeriene în care a fost implicat, pe parcursul partidei. De altfel, în afară de gol, Lukic a mai fost de două ori periculos, tot în urma a două lovituri de cap, dintre care una pe spațiul porții.

De asemenea, în același meci cu Canada (țară organizatoare și care a dezintegrat România cu scor de neprezentare recent, chiar la București), bosniacul Clujului a mai bifat 4 recorduri:

ADVERTISEMENT

cel mai rapid gol al Bosniei la un turneu final (min 21);

cel mai mare xG al unui fotbalist după primele trei meciuri de la Cupa Mondială (0,64);

primul fotbalist care marchează după un corner de la Cupa Mondială actuală;

primul fotbalist din prima divizie a României care marchează la un Campionat Mondial, după Ilie Dumitrescu în 1994.

după ce canadienii au egalat pe final, la minute bune după ce Lukic fusese înlocuit. Chiar și așa, bosniecii au deja speranțe serioase la calificarea mai departe, în fazele eliminatorii, dacă ne gândim că merg mai departe inclusiv opt locuri 3, din totalul de 12 de la finalul „grupelor”, iar bosniecii mai împart grupa cu Canada, Elveția și Qatar.

ADVERTISEMENT

Jovo Lukic a ieșit golgheterul detașat al SuperLigii, deși a fost și accidentat și suspendat

Jovo Lukic a ajuns în acest punct și pentru că a fost performerul SuperLigii, în ceea ce privește atacanții cel puțin, în sezonul trecut. Acesta a marcat de 18 ori în campionat și l-a devansat cu 2 reușite pe Florin Tănase, în condițiile în care Lukic NU a executat penalty-uri la U Cluj, iar Tănase a înscris 12 dintre cele 16 goluri de la punctul cu var.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Lukic a reușit aceste cifre deși a fost accidentat o bună perioadă de timp: Lukic a absentat în 7 meciuri ale lui U Cluj din sezonul trecut, în șase din cauza unor probleme musculare și în al șaptelea din cauza unei suspendări.

Bosniacul a devenit astfel golgheter și fără să bată penaltiuri, dar și petrecând doar 2505 minute pe teren în acest sezon de Superliga, față de 3033 minute, cât a stat pe teren Florin Tănase. Evident, la comparație mai putem adăuga faptul că Lukic a întâlnit adversari de cu totul alt calibru, în playoff, față de cei care s-au aflat în fața FCSB-ului și a lui Tănase în playout.

ADVERTISEMENT

Finalul de sezon regulat, mai ales, a echivalat nu doar cu prinderea cândva neașteptată a playoff-ului de către U Cluj, ci și cu o demonstrație de forță a lui Lukic: 4 goluri și un assist în ultimele 4 meciuri din sezonul regulat, toate victorii, dintre care ultima în deplasare cu FCSB, pe Arena Națională, scor 3-1.

Morala pentru suporterii români

Da, e același Lukic care joacă la o echipă care nici măcar nu e de „prim rang” în SuperLiga, respectiv același care era făcut albie de porci pe internet de suporterii olteni după practic orice meci al Craiovei din sezonul 2024 – 2025. Nici presa nu l-a menajat deloc, de altfel. Ca să cităm un titlu din GSP de pe 17 iunie 2025, când tocmai semnase cu clujenii: „Dușmanul golului, Jovo Lukic, dat afară de la Craiova”.

Și, deși e adevărat că Lukic a jucat slab câtă vreme a fost la Craiova, e adevărat și că oricine cu vederea neîncețoșată de prejudecăți i-ar fi văzut din prima calitățile excepționale: joc de cap extraordinar, un raport remarcabil forță/viteză/agilitate, știință a demarcării și a poziționării, un excelent creator de spații (implicit de „paravane”) pentru coechipieri și multe altele.

Dar cine să îl vadă pe Lukic sau pe atâția alții ca el, când atâția și atâția suporteri români sunt deja convinși că avem „o mizerie de campionat” sau că „fotbaliștii din Superliga sunt niște *introduceți voi aici insulta preferată*”? Respectiv, cine să înțeleagă că noi singuri ne formăm realitatea și viitorul, prin aceste prejudecăți? Când ești deja convins că ai un campionat slab, plin de fotbaliști slabi, poți să vezi și meciuri cu hattrick ale lui Lukic (da, a avut unul), că tu tot convins de ideea ta deja formată vei rămâne. Și, cu fiecare meci în care acei jucători se simt nedreptățiți și loviți/insultați pe nedrept, vor crește semnificativ șansele să își piardă interesul, să acumuleze frustrărie enorme și implicit CHIAR SĂ JOACE TOT MAI PROST.

Morala? Ca să cităm din clasici: să iubim ceea ce avem! Dacă nici noi nu-i susținem pe ai noștri, atunci cine să o facă? Dacă nici noi nu credem în ei, atunci cum sau cui să confirme? Dacă nici de fotbal cu adevărat de calitate nu ne mai putem bucura, atunci de ce anume am mai putea?

6.00 este cota SUPERBET ca Bosnia să câștige Grupa B a Campionatului Mondial 2026