Anul lui Mercedes în Formula 1? Când pot deveni nemții campioni mondiali la constructori

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În Formula 1 se dau lupte pe două fronturi: la piloți și la constructori. În acest an, Mercedes poate triumfa atât la piloți, prin Kimi Antonelli, care este , cât și la echipe, performanță pe care nu a mai realizat-o din 2021. Constructorul german are un avans considerabil în acest moment la general, însă este aproape imposibil să bifeze cel de-al nouălea titlu la următoarea cursă.

Când poate Mercedes să cucerească titlul la constructori din 2026

Se apropie Marele Premiu al Statelor Unite, iar Mercedes conduce în clasamentul constructorilor cu 578 de puncte. Diferența față de locul al doilea, ocupat de Ferrari, este de 134 de puncte, astfel că titlul la echipe se joacă în continuare.

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Mai sunt șase etape de disputat în actualul sezon și 258 de puncte rămase de câștigat, asta numai în cazul în care ultimele două runde, din Qatar și din Abu Dhabi, se vor ține conform calendarului inițial.

Singura amenințare realistă pentru „Săgețile Argintii” este dată de Ferrari, care, indiferent de rezultatele pe care le va obține în cursa din Texas, își va păstra șansa la titlu. Cel mai devreme, Mercedes poate triumfa la constructori la capătul etapei din Mexic, cu două condiții: să realizeze o dublă la Austin (1-2) și Ferrari să nu scoată niciun punct, iar apoi, în Mexic, să se asigure că rivalii de la Maranello nu vor recupera un ecart de minim șase puncte.

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Calcule și estimări

În acest moment, patru echipe se poziționează cu șanse matematice de a cuceri marele titlu: Mercedes, Ferrari, McLaren și Red Bull. Germanii se află la 134 de puncte de Ferrari, la 239 de McLaren și la 246 de Red Bull, iar diferența față de cea de-a cincea formație, Racing Bulls, este mult prea mare, de 478 de puncte.

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La capătul cursei din Austin, Texas, vor rămâne 215 puncte în joc. Astfel, McLaren și Red Bull au șanse foarte mari să iasă din calcule, întrucât ar trebui să se afle la o diferență de cel mult 214 puncte față de lider după runda americană, pentru a rămâne în cursă.

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Și totuși, chiar dacă ar reuși cele două să reducă ecartul la 215 puncte la Austin, ele tot ar fi eliminate din lupta la titlu, pentru că Mercedes are nouă victorii în plus față de ambele formații, luând în considerare acest criteriu de departajare.

Max Verstappen vrea să strice sărbătoarea „Săgeților”

, într-o cursă de GT-uri, Max Verstappen este pregătit să-și treacă în cont cea de-a treia victorie la rând din acest sezon. De altfel, olandezul are patru victorii în ultimele cinci Grand Prix-uri ale Statelor Unite, desfășurate la Austin.

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În cazul în care se va impune pe COTA (Circuit of the Americas) și anul acesta, fostul campion mondial îl va egala pe Michael Schumacher la numărul de succese obținute în acest Mare Premiu de peste Ocean. Lider în această ierarhie se menține Lewis Hamilton, cu șase victorii reușite.