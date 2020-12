Anul pandemic al Simonei Halep! Fostul lider mondial și-a îndeplinit un vis în 2020

3 titluri din 6 și 17 victorii consecutive. În balanță cu 3 înfrângeri şi o mare dezamăgire. Echilibrul matematic nu este, însă, valabil în amintiri. 2020 a fost un an ciudat pentru Simona Halep. Un sezon serios afectat de pandemia de coronavirus a avut borne excelente.

Trei turnee câștigaste, din totalul de șase la care a participat și o serie de 17 victorii consecutive. Poate tocmai pentru că ultima impresie contează, senzația este a unui an dezamăgitor. Iar eșecul cu Iga Swiatek, din turul 4 la Roland Garros, a durut enorm. Mai ales că Simona era marea favorită a turneului și avea un traseu excelent. De altfel, un traseu de care apoi a profitat chiar Swiatek.

A fost un eșec cu atât mai greu de digerat dacă ținem cont că Simona Halep a decis să sacrifice participarea la US Open pentru a fi în forma cea mai bună la Roland Garros. Iar turneul de la Wimbledon a fost anulat.

Înainte de startul pandemiei, Simona Halep ajungea până în semifinale la Australian Open. Unde era învinsă de Muguruza, după un meci disputat. Cele trei titluri despre care vorbeam au venit la Dubai, Praga și Roma.

Acesta din urmă este cel mai prețios, de categorie Premier 5. A doua categorie din WTA, după Premier Mandatory. În Emirate a fost un turneu Premier, a treia categorie. Iar în Cehia a fost International. Categorie modestă, la care Simona Halep a participat doar pentru a avea meciuri în picioare. Dar să privim sezonul ceva mai în amănunt.

Prima competiție pentru Halep a fost la Adelaide. Şi a adus şi primul scandal. Teo Cercel a fost demis după ce Simona i-a reproşat că are probleme cu pregătirea fizică. Şi a făcut-o chiar în timpul primului meci din 2020, cu Ajla Tomljanovic. Pe care l-a câştigat în minimum de seturi. Dar acele probleme fizice s-au văzut mult mai bine în meciul doi, în care a fost dominată clar de Aryna Sabalenka.

Australian Open a început cu un meci foarte tare. Simona Halep a fost nevoită să scoată întreg arsenalul greu pentru a trece de Jennifer Brady. Americanca a fost extrem de inspirată pe parcursul primului set, pe care Halep l-a câștigat cu noroc în cele din urmă. Românca nu a mai avut emoții în manșa secundă, iar drumul până în semifinale a curs fără set pierdut. Cu Muguruza, în penultimul act la Melbourne, Simona a cedat în minimum de seturi. Dar ambele extrem de echilibrate.

La Dubai, în ultimul turneu înainte de întreruperea sezonului din cauza pandemiei, Simona a luptat incredibil. A avut trei meciuri maraton, inclusiv unul în finala cu Elena Rybakina. Duel care avea să fie declarat de WTA drept cel mai frumos din 2020.

După victoria de la Dubai, Simona Halep își anunța retragerea de la Doha, din cauza unor probleme medicale. Voia să fie pregătită pentru turneele din SUA. Doar că sezonul a fost imediat întrerupt după competiția din Qatar, câștigată de Aryna Sabalenka.

A urmat cea mai lungă perioadă de pauză pentru Simona Halep de când a intrat în circuitul profesionist. După aproape șapte luni, românca revenea în circuit, pentru un turneu de categorie WTA International, care punea la bătaie un premiu de 25.000 de dolari.

O competiţie despre care Halep nici nu ar fi ştiut că există în calendar într-un sezon normal. S-a impus, dar nu fără emoţii. Au fost victorii muncite cu Polona Hercog şi Barbora Krejcikova, în 3 seturi. Apoi, după ce şi-a intrat în ritm, Simona a trecut în minimum de seturi de Magdalena Frech, Irina Begu şi Elise Mertens. Pentru al doilea titlu consecutiv.

„Non c’e due senza tre” spun italienii, iar Simona Halep asta a făcut la Roma. A luat al treilea titlu WTA la rând, după Dubai şi Praga. De această dată un turneu mai important, de categorie Premier 5, care chiar îi lipsea din vitrină. Pentru a fi în cea mai bună formă pe zgură, pentru Roma şi mai ales pentru Paris, Simona Halep a luat o decizie drastică. S-a retras de la US Open 2020, competiţie care avea să fie câştigată de Naomi Osaka.

Al doilea Grand Slam ratat, după ce Wimbledon fusese anulat. Totul pentru un nou titlu la Roland Garros. Un titlu care nu a mai venit însă. Deşi Simona începuse foarte bine, cu victorii în minimum de seturi la Sorribes Tormo, Irina Begu şi Amanda Anisimova. Contra ultimei, Simona a pierdut un singur game. O demonstraţie de forţă, la fel cum s-a întâmplat şi în turul 4, cu Iga Swiatek. Doar că de această dată, poloneza a fost cea care a predat lecţia. Ultimul meci pentru Halep în 2020 a fost un 1-6, 2-6 cu jucătoarea de 19 ani. Care avea să se impună şi în finală…

„2020… ce să spun? A fost unul dintre cei mai provocatori ani din viața noastră. Când nu am mai putut juca tenis, am făcut un pas înapoi și mi-am dat seama cât de recunoscătoare eram să pot practica sportul pe care îl iubesc. Am fost mândră să revin după pauză și să câștig 2 titluri, să am o serie de 17 victorii și să termin în Top 4 pentru al șaptelea an consecutiv”, Simona Halep, locul 2 WTA