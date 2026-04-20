Anul schimbărilor în Ungaria? Surpriza care se pregătește în fotbalul maghiar

Ferencvaros este cea mai titrată echipă din Ungaria, cu 36 de campionate câștigate, iar în ultimul deceniu și-a reluat supremația, după o perioadă destul de slabă de la începutul anilor 2000. În ultimii șapte ani, Ferencvaros a câștigat fără probleme campionatele în Ungaria, însă în stagiunea actuală este pusă în dificultate.

Ferencvaros ar putea pierde titlul în acest an, după o serie de șapte trofee consecutive

Ferencvaros este, fără doar și poate, cel mai mare club din Ungaria. De-a lungul timpului, formația ungară a dat lumii fotbaliști stelari, precum Florian Albert, unicul câștigător de Balon de Aur din Ungaria, Sandor Kocsis, care și-a început cariera aici, iar în 1958 a fost transferat de FC Barcelona, sau Zoltan Czibor, care a jucat pentru AS Roma, Barcelona și Espanyol.

Deși nu mai este o forță la nivel european, perioada din ultimii ani a reprezentat cea mai mare dominație a lui Ferencavaros din campionatul intern. Niciodată până acum echipa maghiară nu a reușit să obțină șapte campionate consecutive, iar seria părea că poate continua, însă în acest sezon ar putea fi oprită de Gyor, echipă cu doar patru titluri în palmares, ultimul câștigat în 2012/2013.

Gyor tocmai a câștigat meciul direct împotriva lui Ferencvaros, iar în acest moment s-a distanțat la trei puncte, cu doar trei etape rămase de disputat. Gyor mai are nevoie de 7 puncte pentru a deveni matematic campioană, asta dacă Ferencvaros va avea un parcurs perfect pe final de stagiune. Conform statisticienilor de la Football Meets Data, care au analizat situația echipelor, șansele la primul loc pentru Gyor sunt de 71%, ținând cont că la startul sezonului avea doar 17% șanse.

România, devansată de fotbalul ungar

Deși multă lume ar spune că fotbalul maghiar este sub cel românesc, Ungaria are un coeficient mult mai bun în clasamentul UEFA. În acest moment, Chiar Ferencvaros a avut un parcurs foarte bun în acest sezon și a adus puncte țării pe care o reprezintă.

În acest sezon, asemănător lui FCSB în urmă cu un an, F ba chiar a avut o șansă foarte bună să meargă până în sferturi. Maghiarii au învins-o pe Braga cu 2-0 în Ungaria, însă lusitanii au decis partida de acasă în doar 53 de minute și au câștigat fără drept de apel cu 4-0.