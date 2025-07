Anul școlar 2025 – 2026 ar putea începe cu întârziere. Ce pregătesc profesorii în prima zi de școală

Anul școlar 2025 – 2026 ar putea începe cu întârziere, după cum anunță chiar reprezentanții profesorilor din România. Cadrele didactice vor protesta în fiecare zi de miercuri până la începerea cursurilor.

Profesorii vor picheta sediul Ministerului Educației și Cercetării în fiecare zi de miercuri până la începerea cursurilor anului școlar 2025-2025, potrivit unui anunț al sindicatelor din educație – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ și Federația Națională Sindicală „Alma Mater“.

„Acțiunea de pichetare a sediului Ministerului Educației si Cercetării se va desfășura în intervalul orar 10:00 — 12:00. Participanții vor sosi la acțiune cu începere de la orele 9. La acțiunea de protest vor participa aproximativ 200 de persoane, membri de sindicat (salariați din învățământ)”, se arată în document, unde se specifică și zilele de protest, respectiv 30 iulie, 6, 13, 20, 27 august și 3 septembrie 2025.

Aceste proteste sunt consecința , după cum explică sindicaliștii.

„Acțiunea noastră urmărește să atragă atenția asupra obligativității soluționării problemelor cu care se confruntă personalul din învăţământul preuniversitar și superior, precum și asupra faptului că salariații din educație resping măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate de Guvern, cu consecințe deosebit de grave asupra angajaților din învăţământ și a beneficiarilor educației”, transmit reprezentanții profesorilor.

Începutul cursurilor, pus sub semnul întrebării

Un protest masiv va avea loc și în prima zi de cursuri a anului școlar 2025 – 2026, mai exact pe 8 septembrie. Nu mai puțin de 30.000 de profesori vor protesta în stradă în ziua în care ar trebui să primească elevii în clase.

Această decizie radicală a cadrelor didactice vine , măsură ce presupune reorganizarea catedrelor și o nouă rundă de completări de normă.

Simion Hăncescu, liderul , a declarat că a stat de vorbă miercuri, 23 iulie, cu vicepremierul Dragoș Anastasiu. În cadrul discuției, acesta i-ar fi explicat politicianului că mărirea normei didactice va afecta grav profesorii și va genera o restructurare masivă în școli.

„Am cerut astăzi foarte clar să se amâne cu cel puțin un an de zile, pentru că a mări norma didactică acum, conform simulărilor făcute, înseamnă dezastru și nu folosesc cuvinte mari. Sunt foarte mulți profesori cărora nu li se poate asigura norma de 20 de ore, practic vor intra în restrângere de activitate. Se pierd 15.000 de posturi conform acestor măsuri, dar din cele 15.000 cu siguranță cel puțin 10.000 vor fi dintre cei care sunt titulari”, a spus Hăncescu, citat de Agerpres, care a adăugat că „este posibil ca anul viitor să fie sub semnul întrebării. Mă refer la începutul de an școlar. Pentru că nemulțumirile sunt imense”.

Elevii și copiii de grădiniță vor începe anul școlar 2025-2026 pe 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar