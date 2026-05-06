Anularea zborurilor de la prânz și reducerea curselor în zilele de marți, miercuri și sâmbătă. Planurile companiilor aeriene în criza kerosenului

Companiile aeriene europene pregătesc planuri de urgență pentru a face față unei posibile penurii de kerosen care ar urma să afecteze lunile următoare aeroporturile de pe continent. Este prevăzută nu numai reducerea zborurilor, dar și anularea anumitor curse, în special în anumite intervale orare și zile ale săptămânii.

Zborurile din mijlocul zilei au cel mai mic impact asupra fluxului general de pasageri

Cea mai mare problemă, aşa cum o recunosc cei mai mulți directori executivi și directori de operațiuni, este aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. „În acest moment nu există nimic concret, dar odată cu Strâmtoarea Hormuz încă închisă, problema aprovizionării devine, de la o săptămână la alta, tot mai serioasă pentru sectorul nostru”, spune spune Michael O’Leary, CEO-ul companiei low-cost Ryanair.

O’Leary, a cărui companie transportă cel mai mare număr de pasageri din Europa și operează peste 3.000 de zboruri pe zi, a mutat posibilul moment al unei crize a kerosenului spre începutul lunii iunie, fără a merge mai departe cu estimările. El nu a confirmat existența unui plan oficial al Ryanair pentru a face față penuriei de combustibil, însă analiştii apreciază că aceasta este o strategie, împărtășită de toate companiile, de a nu speria pasagerii.

„Desigur, facem analize detaliate și știm unde am putea interveni imediat, dacă va fi necesar”, explică O’Leary. Și alți manageri, care au dorit să-și păstreze anonimatul, confirmă că au pregătită o listă preliminară de rute care ar putea fi sacrificate imediat în caz de urgență, confirmând astfel că industria aviatică traversează un moment delicat.

„În primul rând am elimina zborurile de la mijlocul zilei”, dezvăluie O’Leary. „Sunt cele care ar afecta cel mai puțin fluxul general de pasageri și funcționarea rețelei de zboruri”, adaugă alți doi directori executivi, citaţi de Corriere della Serra. „Obiectivul este să salvăm în special conectivitatea de dimineață și cea de după-amiază târziu/seară, având în vedere și segmentul de business”, explică aceştia.

Ziua de joi ar putea fi sacrificată şi ea, dacă se agravează criza kerosenului

Potrivit directorilor mai multor companii aeriene, inclusiv Ryanair, reducerile în regim de urgență ar afecta și zborurile din zilele cu trafic mai redus, cum ar fi marți, miercuri sau sâmbătă. Din această perspectivă, zborurile din zilele de luni, vineri și duminică ar fi aproape „de neatins”, în timp ce ziua de joi se situează la mijlocul acestor calcule şi scenarii și ar putea deveni şi ea sacrificabilă, în funcţie de circumstanţe.

„Planurile de urgență ale companiilor prevăd, de asemenea, o reducere semnificativă a rutelor domestice, în special acolo unde există o alternativă, cum ar fi trenurile, de preferat cele de mare viteză”, mai explică Michael O’Leary. „Acum suntem în etapa reducerii rutelor mai puțin profitabile”, explică directorul de operațiuni al unei companii aeriene tradiționale. Sunt afectate în special cursele sezoniere cu grad de ocupare nesatisfăcător, destinațiile secundare operate cu frecvență redusă și rutele unde concurența este mai puternică.

Preţul kerosenului s-a dublat de la izbucnirea crizei din Strâmtoarea Ormuz

În condițiile în care prețul kerosenului a depășit 1.500 de dolari pe tonă – față de mai puțin de 800 de dolari la sfârșitul lunii februarie – iar fluxurile din Golful Persic sunt practic blocate de mai multe săptămâni, companiile aeriene europene trebuie . Acestea includ, explică directorii generali, „protejarea” cu orice preţ a principalelor centre de operațiuni care susțin modelul de business. Cu alte cuvinte, companiile aeriene vor să țină funcționale aeroporturile lor principale, chiar dacă taie alte zboruri.

Experţii din industrie avertizează însă că reducerea frecvențelor zborurilor pe anumite rute, de exemplu de la trei la unul pe zi, este o măsură care poate funcționa doar teoretic. În realitate, pentru companiile low-cost acest lucru ar putea deveni problematic. Cu grade de ocupare record (de 94–95%), pentru acestea ar fi foarte dificil să . Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, dă asigurări că în prezent nu există dovezi ale unei penurii de combustibil pentru aviație, dar în timpul unei audieri din Parlamentul European a adăugat că situația este destul de critică și „trebuie să fim pregătiți – și suntem – pentru toate scenariile”.