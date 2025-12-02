Anunț apocaliptic de la Muntele Athos: „Ați auzit de preotul care face podcast acolo? Am băgat 700.000 de euro în chilie!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a arătat contrariat de o veste primită de la Muntele Athos şi a criticat în direct la FANATIK SUPERLIGA apariţiile preoţilor şi călugărilor în spaţiul online. Patronul FCSB consideră prezenţa acestora în podcasturi drept o formă de idolatrie.

Gigi Becali, despre publicul de pe Facebook: „Nu-l mai întorci pe ăla la credinţă”

Gigi Becali a dat exemplul unui călugăr de la Muntele Athos, care face podcast-uri politice, lucru pe care îl consideră de neacceptat din partea unui om al bisericii. „Mi-a trimis cineva, de la Muntele Athos, că el, călugărul, face podcasturi. Tu îţi dai seama? Hai că îi mai înţeleg pe ăia pe Facebook, că mai propovăduiesc, ca să vadă lumea, deşi nici cu asta nu sunt de acord, pentru că ei, călugării, trebuie să înţeleagă un lucru. Că ăla când îl vede pe el pe Facebook, se uită pe Facebook şi la toate celelalte. Nu-l mai întorci pe ăla la credință! Ăla se uită puțin la tine, la Dumnezeu, după aia se uită iar la draci şi dracii îl paradesc mai tare decât ce-i spui tu acolo”, a spus Gigi Becali, în emisiunea lui Horia Ivanovici.

Culmea, călugărul face podcast-urile dintr-o chilie pentru care a dar bani chiar Gigi Becali. „A făcut podcast un preot dintr-o chilie pe care am făcut-o eu, i-am dat 700.000 de euro părintelui Pimen. E un călugăr pe care îl ştiu după faţă”, a mai spus parlamentarul.

„Ăsta ori e foarte deştept, ori are un drac în el”

De curiozitate, la un astfel de podcast politic şi s-a revoltat când a văut ce se discută acolo. „M-am uitat la podcast-ul cu un şef de partid, eram curios să văd ce poate să spună el pe Muntele Athos într-un podcast. Şi m-am uitat şi am văzut. Băi, tu îţi dai seama, am văzut atâta prefacere şi atâta viclenie şi atâta minciună. Am zis, băi, au intrat dracii în oameni!”, a exclamat Becali.

El a dat şi un exemplu, spunând că s-a crucit când a auzit ce l-a întrebat călugărul pe politician. „M-am gândit: ăsta ori e foarte deştept, fiindcă zice nişte lucruri pentru care trebuie să ai ani şi ani de citit, de cunoaştere, ori are un drac în el care îi spune ce să zică. M-am crucit. Şi îi mai spune politicianului: ‘Poţi să-i închini partidul ăsta lui Hristos?’ Cum adică mă să îi închini partidul lui Hristos?”, s-a întrebat uluit Gigi Becali.

„Politica n-are nicio legătură cu Hristos. Singura legătură, cum era pe vremuri, e împăratul, care o are din ungere. În rest, nu există ca să aibă legătură cu Cerul. Democraţia nu există cu Dumnezeu. Democraţia e aici, îl alegem noi, te minte ăla, face ăla…”, a completat patronul FCSB.

„Orice este pe internet este idolatrie”

: biserica şi politica nu fac casă bună, iar preoţii şi călugării ar trebui să se ţină departe de reţelele de socializare. Mai mult, el consideră idolatrie prezenţa monahilor pe asemenea platforme. „Îţi dai seama, tu, călugăr, faci tu podcasturi. Cine eşti, mă, tu, eşti moderator? Te faci moderator pe Facebook, mă, nebunule? A înnebunit lumea! Face şi pe inteligentul, pe deşteptul şi mai este şi la o mănăstire care-i este închinată Maicii Domnului.

Stareţul, Pimen, pe el îl cunosc. Este un om într-adevăr smerit, vorbeşte ca lumea. Dar el nu face podcasturi cu oameni politici. Vorbeşte şi el pe internet, îl vede lumea ce mai zice, deşi eu l-aş îndruma să nu mai vorbească. Ei nu-şi dau seama că orice interviu care este pe Facebook este idolatrie. Orice este pe internet este idolatrie, o spun ca să înţeleagă toţi călugării”, a fost mesajul transmis de Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.