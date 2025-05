Anunț-bombă a lui Marius Șumudică: „Aventura mea la Rapid s-a terminat! Ajunge!”. Ce se întâmplă dacă prinde cupele europene și ce spune despre o „lucrătură” a jucătorilor

Marius Șumudică are zilele numărate la Rapid. Antrenorul în vârstă de 54 de ani a dezvăluit că Ce se întâmplă însă dacă alb-vișiniii prind cupele europene.

Marius Șumudică a anunțat că aventura sa la Rapid s-a încheiat

, dar, chiar și dacă își va îndeplini obiectivul, Marius Șumudică va pleca cel mai probabil din Giulești. Anunțul a fost făcut chiar de antrenor.

ADVERTISEMENT

„N-am discutat nimic (n.r. – cu conducerea). Doar domnul Șucu mi-a dat un mesaj, că atâta timp cât mai sunt șanse să credem în ele. După meciul cu Dinamo. ‘Chiar dacă nu mai suntem la mâna noastră și se va întâmpla să nu câștige U Cluj, trebuie să fim montați’, ceva de genul ăsta.

(n.r. – Pare că s-a terminat aventura ta la Rapid?) Eu zic că da. Din ce simt eu cred că s-a terminat și cred că s-a terminat mai de mult. (n.r. – După meciul de la Hermannstadt?) Da, da. Dar eu îi înțeleg, și-au dorit foarte mult, dar cred că ne dorim foarte mult.

ADVERTISEMENT

Și-au dorit oamenii, își doresc și eu îmi doresc la fel de mult, n-am putut realiza. Dar n-a relizat nici ăla, nici ăla… Cine trebuie să realizeze? Om fi noi slab pregătiți, dar nu cred că toți antrenorii sunt slabi pregătiți încât când intri în play-off să nu mai realizezi nimic.

Cea mai mare performanță e acum, să ajungi în semifinalei cupei și să fii pe locul 5. Și cu trei etape înainte de final să ai șanse palpabile să mergi în cupele europene. Că doar anul ăsta au avut șanse, în patru ani n-au avut nicio șansă.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Dacă prinzi Europa ce faci?) Tu nu mă simți ce fac? (n.r. – Că pleci) Ne așezăm la masă, discutăm, ne spunem lucrurilor pe nume, există un contract între noi și vedem mai departe ce se întâmplă. Ce decizie va fi luată”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

„Nu există chimie”

Până la finalul campionatului, Rapid mai are de jucat două meciuri, cu CFR Cluj și cu Universitatea Cluj. Primul, cu noua câștigătoare a Cupei României, e programat luni, 19 mai, de la ora 20:30.

„Eu am mai vrut o dată să plec. L-am înțeles pe domnul Șucu. E un om de afaceri, care a intrat în fotbal și care își dorește să performeze. Că a performat în toate domeniile. Mi-a zis că nu așa se rupe un contract și că există pentalități.

Am rămas la echipă, mi-am făcut treaba în continuare, m-am dus am bătut la Craiova. Am încercat să capacitez echipa, dar din păcate, am și eu… L-am salvat pe secundul meu. L-am scos din groapă. Mi-a făcut infarct secundul, ce vrei să mă vezi cum cad pe bancă? Ok, e Rapidul, îl iubesc, dar nu pot nici eu să stau cu foliile de medicamente prin buzunare.

Ajunge, Horică. Mi-a fost de ajuns! Eu nu sunt genul care să aștepte data de 25 ca să îmi intre salariul în bancă. Dacă la Rapid există astfel de persoane care se mulțumesc că vine data de 25 sau sună pe la club și întreabă când intră banii că vine vacanța și să aibă bani de vacanță, îștia ar trebui eliminați, n-ar trebui să facă parte din proiectul Rapid.

(n.r. – Deci pleci și dacă prinzi Europa?) Păi nu există chimie. Cu tot respectul. Nu există chimie. Mi-am dat seama târziu și astea două jocuri pe mine m-au pus pe gânduri rău de tot”, a adăugat Șumudică.

A fost „lucrat” Șumudică de jucătorii Rapidului?

Marius Șumudică a dezmințit zvonurile conform cărora ar fi fost „lucrat” de jucătorii Rapidului. „Eu nu am spus lucrul ăsta și nu o să mă gândesc niciodată. Eu știu ce am vorbit cu jucătorii mei. Eu dacă simțeam lucrul ăsta, chiar dacă trebuia să plătesc vreun ban, plecam azi. Dacă simțeam că jucătorii sunt contra mea, plecam ieri. Nu stau să își bată cineva joc de mine. Sau dădeam vreo 5 afară.

Nu au fost probleme de genul ăsta. Eu nu cred. Nu simt lucrul ăsta. Poți să zici orice de jucătorii Rapidului, dar nu că nu vor sau că vor să lucreze antrenorul Rapidului”, a conchis Șumudică.