Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Anunț bombă al FRF: Mircea Lucescu, selecționerul României și după Mondialul din 2026!? „Mergem mai departe cu antrenorul câștigător”

Andrei Vochin a lămurit situația în care se află Mircea Lucescu la echipa națională. Rămâne „Il Luce” la prima reprezentativă și după Campionatul Mondial din 2026?
Iulian Stoica
05.11.2025 | 16:05
Anunt bomba al FRF Mircea Lucescu selectionerul Romaniei si dupa Mondialul din 2026 Mergem mai departe cu antrenorul castigator
EXCLUSIV FANATIK
Rămâne Mircea Lucescu la națională și după Mondialul din 2026? FRF a oferit răspunsul. Sursă foto: Colaj Fanatik
România are în continuare șanse să participe la Campionatul Mondial din 2026, asta în contextul în care „tricolorii” lui Mircea Lucescu au învins-o pe Austria în ultimul meci din preliminarii. După ce Edi Iordănescu a încheiat colaborarea cu Legia Varșovia s-a speculat faptul că ar putea reveni pe banca tehnică a naționalei, iar Andrei Vochin a lămurit această situație.

Edi Iordănescu nu îi va lua locul lui Mircea Lucescu la națională până la Mondial

Cum înțelegerea dintre Edi Iordănescu și Legia Varșovia a ajuns la final, mai multe voci au speculat faptul că antrenorul ar putea reveni la echipa națională. În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a transmis că nu se pune problema ca Mircea Lucescu să fie înlocuit de la cârma primei reprezentative.

„(n.r. – Există posibilitatea ca Edi Iordănescu să revină la echipa națională în vară?) Nu, că suntem la Mondial și îl aveam pe domnul Mircea Lucescu ca antrenor.

(n.r. – Dar după Mondial?) După Mondial nu știu, să vedem cum ne comportăm la Mondial. Nea Mircea are contract până când vrea dumnealui. În acte, contractul e până la Campionatul Mondial. De fapt, e până după preliminarii. Dacă se califică, atunci se prelungește contractul”, a declarat Andrei Vochin.

Mircea Lucescu este dorit pe bancă și după Mondialul din 2026

În continuare, Andrei Vochin a explicat faptul că, în cazul în care România va fi la Mondial, se dorește în continuare colaborarea cu Mircea Lucescu. Dacă „Il Luce” nu va vrea să rămână, există pista Edi Iordănescu, însă nu e singurul antrenor care e în vizorul Federației pentru postul de selecționer.

„După Mondial, vă dați seama, negociem cu antrenorul câștigător ca să continue mai departe. Nu va rămâne doar dacă domnia sa nu dorește, așa cum a fost în cazul lui Edi Iordănescu.

Dacă Mircea Lucescu decide să continue și după Mondial, atunci mergem cu antrenorul câștigător. (n.r. – Deci Edi mai stă o tură?) Păi de ce să îl punem pe Edi? E el sau oricare altul. E o simpatie din partea noastră pentru Edi, mai ales pentru că s-au obținut niște rezultate ce nu au mai avut loc de mult timp. Merită să fie apreciat”, a conchis Andrei Vochin.

Andrei Vochin, detalii despre postul de selecționer al României

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
