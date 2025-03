Anunț bombă despre Ionuț Radu! Impresarul portarului român dezvăluie viitorul jucătorului: ”În curând va fi titular în Liga Campionilor!”

Desemnat , Ionuț Radu arată că este un portar de calitate. Mai mult, impresarul său nu s-a sfiit să vorbească despre o mutare la o echipă de Liga Campionilor în viitor.

Impresarul lui Ionuț Radu îi prevede portarului un viitor strălucit

În toamna anului trecut, și a semnat cu Federico Pastorello. A urmat transferul la Venezia în ultimele zile de mercato din iarnă și Radu a redevenit un portar atractiv după evoluțiile fantastice din Serie A.

”Au fost 3 ani grei. A trecut printr-un moment anume. Acea perioadă a rămas în urmă. Sunt convins că în câțiva ani va fi titular în Liga Campionilor, fără a exclude însă un viitor în Italia. Are toate calitățile de a deveni un mare portar.

(n.r. – Greșeala lui cu Bologna a costat-o pe Inter titlul în 2022) O astfel de situație te poate pune în dificultate. Și-a asumat responsabilitatea. Dar cred că a avut și o abordare diferită la acea vreme decât o face astăzi. La Veneția își arată calitățile.

Episodul de la Bologna trebuie să facă parte din trecut. Acum are șansa să devină un mare portar. Am început să lucrăm împreună din toamnă și am luat acest angajament în serios. A înțeles unde a greșit. Este inteligent, știe că poate schimba lucrurile”, a declarat Pestorello, conform .

Radu a greșit când a ales să meargă la Bournemouth

Ionuț Radu a primit numeroase laude pentru prestațiile sale la Venezia, fiind , dar impresarul său consideră că portarul român trebuie să confirme aceste evoluții pentru a prinde un transfer important.

”Ocazia transferului la Venezia a venit întâmplător. Accidentarea lui Stankovic a deschis această oportunitate. Ionuț a fost clar și mi-a spus: ‘Știu ce am de făcut’. Radu este ambidextru, calitate pe care o caută mai multe cluburi, dar și avea nebunie necesară. Dar sunt obiectiv, trebuie să rămână concentrat.

După experiența din Franța, probabil că ar fi făcut mai bine să caute continuitatea. Atunci nu știu dacă o oportunitate de acest gen a sosit sau nu. A fi al doilea portar la Inter este diferit de a o face la Bournemouth, cu tot respectul pentru club desigur. Dar dacă ești tânăr și vii dintr-o perioadă dificilă, soluția este să joci.

Am semnat pe 6 luni cu Venezia ca o oportunitate care a venit în ultimele zile. Acum scopul este de a oferi continuitate pentru a obține o salvare miraculoasă, dar încă posibilă. Cinci luni la un nivel bun nu sunt suficiente pentru a aspira să joace titular într-o echipă de Liga Campionilor. Va trebui să fie bun și să confirme”, a spus Federico Pastorello.