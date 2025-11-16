Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv

Mihai Dragomir
16.11.2025 | 11:20
România a pierdut cu 1-3 pe terenul Bosniei și și-a luat adio de la locul 2 în grupa preliminară H. Mircea Lucescu a luat decizia în privința viitorului său pe banca primei reprezentative. Ce a hotărât selecționerul, de fapt.

Mircea Lucescu și-a decis viitorul la echipa națională după Bosnia – România 3-1

Seara zilei de sâmbătă, 15 noiembrie, a fost una de coșmar pentru naționala României. După 1-0 la pauză cu Bosnia, „tricolorii” s-au văzut întorși și învinși cu 1-3 de selecționata pregătită de Sergej Barbarez.

Imediat după meci, primul gând încolțit în mintea fanilor României a fost legat de viitorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. „Il Luce” nu abandonează echipa și a hotărât să fie pe bancă chiar și la barajul de anul viitor.

„Haideți să vă fac anunțul momentului. Mircea Lucescu a hotărât să meargă la baraj. Va fi pe bancă la barajul din luna martie, nu pleacă, nu își dă demisia. Aceasta este informația la acest moment. Să nu ne trezim cu o drama, cu San Marino, deși nu cred.

Sunt convins că toată lumea își punea întrebarea dacă mai continuă. Primiți răspunsul acum de la FANATIK: Mircea Lucescu a hotărât să nu lase echipa la greu și să meargă să își joace șansa la baraj. Va fi pe bancă cel puțin până în luna martie 2026, va fi pe bancă la baraj!”,a precizat moderatorul Horia Ivanovici în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, discurs vehement după Bosnia – România 3-1

Deplasarea de la Zenica a fost una extrem de dificilă pentru România, de la condițiile oferite de stadion, la atmosferă, la arbitraj. Mircea Lucescu a rămas dezamăgit de maniera în care Michael Oliver a condus partida, dar și de starea stadionului „Bilino Polje”.

„Nu se poate juca în condițiile astea. Chiar și în duelurile pe care le-am câștigat, tot ei au câștigat prin arbitraj. S-a instaurat puțină teamă și am jucat cu mingi lungi, care i-au avantajt pe ei. Împinși și de public […] O rușine când mă uit în ce hal de stadion jucăm. Jucătorii nu aveau unde să se încălzească”, spunea, printre altele, Mircea Lucescu după meci.

