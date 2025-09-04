Anunț cu impact major pentru Radu Drăgușin și Tottenham! S-a produs schimbarea așteptată de mulți ani de suporteri

Daniel Levy, contestat în mod foarte dur de-a lungul anilor de către suporterii „pintenilor” pentru lipsa investițiilor în transferuri de fotbaliști, și-a dat demisia din funcția de președinte executiv.

El ocupa acest rol de aproape 25 de ani și nu puține au fost momentele în care i s-a cerut în mod public, vehement, de către fani să plece. Și iată că acest moment s-a produs în cele din urmă acum, prin intermediul unui comunicat postat pe

„Tottenham Hotspur anunță că Daniel Levy a demisionat astăzi din rolul său de președinte executiv după aproape 25 de ani.

Tottenham Hotspur s-a transformat în ultimul sfert de secol. A jucat în competițiile europene în 18 din ultimele 20 de sezoane, devenind unul dintre cele mai recunoscute cluburi de fotbal, a investit constant în academie, jucători și facilități, inclusiv într-un nou stadion de clasă mondială și într-o bază de pregătire cu facilități moderne.

Clubul a concurat de asemenea constant la cel mai înalt nivel, bucurându-se de mai multe rezultate fantastice, inclusiv victoria recentă din Europa League.

Ca parte a planului de succesiune, clubul a făcut o serie de numiri la nivel înalt în ultimele luni. Vinai Venkatesham a fost angajat ca director general, alături de Thomas Frank în postură de antrenor principal și Martin Ho în rol de antrenor al echipei feminine. Peter Charrington s-a alăturat conducerii administrative și va păși în noul rol de președinte fără atribuții executive.

Toate acestea fac parte din ambițiile clubului de a se asigura că va livra succes din punct de vedere sportiv pe termen lung”,

Mesajul transmis de Daniel Levy cu această ocazie:

„Sunt incredibil de mândru de munca pe care am făcut-o împreună cu echipa executivă și toți angajații noștri. Am construit acest club și l-am adus la categoria grea la nivel global, concurând la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, am construit o comunitate. Am fost suficient de norocos să lucrez alături de unii dintre cei mai mari oameni din sport, de la echipa de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și antrenorii din acești ani.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut de-a lungul anilor. Nu a fost întotdeauna o călătorie ușoară, dar un progres semnificativ a fost făcut. Voi continua să susțin cu pasiune acest club”.