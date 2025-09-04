Sport

Anunț cu impact major pentru Radu Drăgușin și Tottenham! S-a produs schimbarea așteptată de mulți ani de suporteri

Clubul Tottenham a făcut în cursul zilei de joi un anunț cu impact extrem de important pentru echipa lui Radu Drăgușin! Fanii londonezilor sunt în extaz
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.09.2025 | 20:29
Anunt cu impact major pentru Radu Dragusin si Tottenham Sa produs schimbarea asteptata de multi ani de suporteri
ULTIMA ORĂ
Jucătorii de la Tottenham. Foto: Hepta

Daniel Levy, contestat în mod foarte dur de-a lungul anilor de către suporterii „pintenilor” pentru lipsa investițiilor în transferuri de fotbaliști, și-a dat demisia din funcția de președinte executiv.

ADVERTISEMENT

Daniel Levy și-a dat demisia de la Tottenham! Ce se va întâmpla de acum înainte la echipa la care evoluează și Radu Drăgușin

El ocupa acest rol de aproape 25 de ani și nu puține au fost momentele în care i s-a cerut în mod public, vehement, de către fani să plece. Și iată că acest moment s-a produs în cele din urmă acum, după cum au informat chiar cei de la Tottenham prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial al clubului.

„Tottenham Hotspur anunță că Daniel Levy a demisionat astăzi din rolul său de președinte executiv după aproape 25 de ani.

ADVERTISEMENT

Tottenham Hotspur s-a transformat în ultimul sfert de secol. A jucat în competițiile europene în 18 din ultimele 20 de sezoane, devenind unul dintre cele mai recunoscute cluburi de fotbal, a investit constant în academie, jucători și facilități, inclusiv într-un nou stadion de clasă mondială și într-o bază de pregătire cu facilități moderne.

Clubul a concurat de asemenea constant la cel mai înalt nivel, bucurându-se de mai multe rezultate fantastice, inclusiv victoria recentă din Europa League.

ADVERTISEMENT
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din...
Digi24.ro
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs

Ca parte a planului de succesiune, clubul a făcut o serie de numiri la nivel înalt în ultimele luni. Vinai Venkatesham a fost angajat ca director general, alături de Thomas Frank în postură de antrenor principal și Martin Ho în rol de antrenor al echipei feminine. Peter Charrington s-a alăturat conducerii administrative și va păși în noul rol de președinte fără atribuții executive.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la...
Digisport.ro
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!

Toate acestea fac parte din ambițiile clubului de a se asigura că va livra succes din punct de vedere sportiv pe termen lung”, au transmis reprezentanții clubului londonez. 

Mesajul transmis de Daniel Levy cu această ocazie:

„Sunt incredibil de mândru de munca pe care am făcut-o împreună cu echipa executivă și toți angajații noștri. Am construit acest club și l-am adus la categoria grea la nivel global, concurând la cel mai înalt nivel. Mai mult decât atât, am construit o comunitate. Am fost suficient de norocos să lucrez alături de unii dintre cei mai mari oameni din sport, de la echipa de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și antrenorii din acești ani.

ADVERTISEMENT

Aș vrea să le mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut de-a lungul anilor. Nu a fost întotdeauna o călătorie ușoară, dar un progres semnificativ a fost făcut. Voi continua să susțin cu pasiune acest club”. 

Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României...
Fanatik
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de Arabella
Declarația de dragoste cu care Costel Gâlcă îi va cuceri pe toți fanii...
Fanatik
Declarația de dragoste cu care Costel Gâlcă îi va cuceri pe toți fanii Rapidului: „Nu o văd pe niciun stadion din România!”
Cine transmite la TV România – Canada, primul meci amical al „tricolorilor” din...
Fanatik
Cine transmite la TV România – Canada, primul meci amical al „tricolorilor” din 2025
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu:...
iamsport.ro
Bombă! Unde s-a transferat Nicolas Popescu. Echipa a fost renegată de Gică Popescu: 'Au luat-o extratereștrii?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!