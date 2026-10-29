Anunț cu impact maxim pentru microbiștii români: „Da, meciurile din SuperLiga vor putea ajunge și pe Netflix!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Piața media din România și din întreaga lume trece prin schimbări uriașe și spectaculoase. Fanii fotbalului și ai sportului în general pot urmări deja mari evenimente și pe platformele de streaming. Nu peste mult timp, și SuperLiga ar putea fi urmărită pe Netflix. Reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) vin cu vești importante pentru fani.

SuperLiga, șanse mari să se vadă și pe Netflix în viitor. Anunțul LPF

Încă de anul trecut, Netflix s-a arătat interesată de a obține drepturile de difuzare a Ligii Campionilor. Ulterior, platforma de streaming americană s-a reorientat și a anunțat oficial achiziționarea drepturilor TV pentru cea mai importantă competiție din fotbal din lume. E vorba de Cupa Mondială FIFA 2030. Netflix a precizat, într-un , că va transmite în exclusivitate fiecare meci pentru fanii din Spania și Andorra.

ADVERTISEMENT

În acest context, în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a fost întrebat care sunt șansele ca, pe viitor, și SuperLiga să poate fi văzută pe un astfel de serviciu de streaming, în schimbul unui abonament lunar. Oficialul LPF admite că această tendință există și, în următorii ani, și pe platforme de streaming.

„(n.r. Credeți că Superliga va ajunge și pe platformele de streaming? Deja totul ajunge și pe platformele de streaming. Netflix a anunțat că transmite Campionatul Mondial din 2030) Da, sunt câteva trenduri, într-adevăr, și probabil că aici contează ce consumator urmărești. Pentru că probabil dacă urmărești consumatorul tradițional care se uită pe TV, vei vedea meciuri pe TV.

ADVERTISEMENT

Dacă urmărești consumatorul tânăr, le vei vedea pe platforme de streaming și există într-adevăr tendința de a merge într-acolo sau chiar de a avea streaming pus la dispoziție de către organizatorul competiției. Avem modelul din Franța, dar care nu funcționează foarte bine, de la un miliard s-au dus către 400 de milioane de euro și avem un model în testare de la UEFA direct to consumer, în care încearcă să pună meciurile în platformele lor. Dar da, cred că în următorii ani vom vedea și SuperLiga pe platforme de streaming”, spune Ștefan.

ADVERTISEMENT

Secretarul general al LPF: „eAD, prin contract, poate să distribuie SuperLiga și către platformele de streaming”

Vestea bună pentru cei care doresc este aceea că eAD, deținătoarea drepturilor de televizare ale SuperLigii, are stipulat în contractul său opțiunea de a putea distribui meciuri și către zona de streaming. ”Există această posibilitate. Adică eAD-ul în momentul de față, prin contract, poate să distribuie și într-acolo. (…) Cred că a spus și domnul Mocanu (n.r. Costi Mocanu, comentator TV și jurnalist sportiv român) că la un moment dat vom ajunge și în vremurile în care vom vedea meciurile din Superligă pe Netflix. Eu cred că vom putea vedea această adopție mai largă, după 2035 – 2040 încolo”, a mai punctat oficialul LPF.

ADVERTISEMENT