Sport

Anunț cumplit al unui important club din Franța după incendiul de la Crans-Montana! A decedat la doar 14 ani: „Tragedia ne-a zguduit profund”

Tragedia de la Crans-Montana a avut un impact devastator și asupra lumii sportului, iar un club din vestul Europei a făcut un anunț cutremurător.
Bogdan Mariș
05.01.2026 | 23:37
Anunt cumplit al unui important club din Franta dupa incendiul de la CransMontana A decedat la doar 14 ani Tragedia nea zguduit profund
ULTIMA ORĂ
Noa Thevenot El Kaim Billah a decedat în tragedia de la Crans-Montana. FOTO: FC Sochaux-Montbeliard (X)
ADVERTISEMENT

Tragedia produsă pe 1 ianuarie în barul „La Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana a afectat puternic și lumea sportului. Gruparea franceză Sochaux a anunțat că Noa Thevenot El Kaim Billah, fiul unui oficial al clubului, a decedat la vârsta de doar 14 ani.

Anunț cumplit după incendiul de la Crans-Montana! A decedat la doar 14 ani

Noa Thevenot El Kaim Billah se numără printre cele mai tinere victime ale tragediei de la Crans-Montana, iar vestea a fost una șocantă atât pentru clubul Racing Besancon, unde acesta evoluase, dar și pentru cei de la Sochaux. Tatăl lui Noa, Xavier Thevenot, face parte din organigrama lui Sochaux și a jucat un rol important în salvarea clubului. „Cu profundă durere și imensă tristețe, FC Sochaux-Montbeliard a aflat despre trecerea în neființă a lui Noa Thevenot El Kaim Billah, fiul lui Xavier Thevenot, membru al Consiliului de Supraveghere și un om cheie în salvarea FCSM din 2023, în timpul tragediei care s-a produs la Crans-Montana pe 1 ianuarie.

ADVERTISEMENT

Această tragedie a zguduit profund întregul club. În aceste momente de suferință de nedescris, FC Sochaux-Montbeliard dorește să își exprime sincerele condoleanțe și sprijinul neclintit familiei lui Noa Thevenot El Kaim Billah, celor dragi și tuturor celor afectați de această tragedie. Clubul împărtășește durerea lor și regretă pierderea suferită”, a transmis pe X fosta campioană a Franței, care evoluează momentan în divizia a treia. La următorul meci al lui Sochaux, contra prim-divizionarei Lens în 16-imile Cupei Franței, clubul va dedica un moment lui Noa Thevenot El Kaim Billah.

Lumea sportului, afectată grav de tragedia de la Crans-Montana

Din nefericire, Noa Thevenot El Kaim Billah nu este singura persoană cu legături în lumea sportului care a decedat în tragedia de la Crans-Montana. Emanuele Galeppini, un jucător de golf în vârstă de doar 16 ani, și Benjamin Johnson, un boxer de 18 ani, au murit după evenimentele cumplite din Elveția.

ADVERTISEMENT
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Digi24.ro
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela

De asemenea, Tahirys Dos Santos, fotbalist de 19 ani care evoluează pentru formația franceză FC Metz, s-a ales cu arsuri grave pe 30% din suprafața corpului după ce s-a întors în interiorul barului pentru a-și salva iubita.

ADVERTISEMENT
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă...
Digisport.ro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”

Cum s-a produs tragedia de la Crans-Montana

Incendiul din barul „La Constellation” s-a produs după ce mai multe sticle de șampanie însoțite de materiale pirotehnice au fost plasate prea aproape de tavan, încăperea fiind cuprinsă de flăcări. 40 de persoane cu vârste între 14 și 39 de ani au decedat, iar alte 116 au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.

Tavi Popescu, transfer la noua echipă a lui Marius Șumudică!? Gigi Becali a...
Fanatik
Tavi Popescu, transfer la noua echipă a lui Marius Șumudică!? Gigi Becali a făcut anunțul: „Sper să iau 20 de milioane!”
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e...
Fanatik
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi crezut
Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că...
Fanatik
Când a decis Răzvan Patriche că e momentul să se retragă: “Simţeam că nu mai pot să îmi revin!”. Momentul de cumpănă: “Şi acum ce fac?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
iamsport.ro
Mitică Dragomir a dat verdictul după transferul răsunător din SuperLiga: 'Lovitura vieții!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!