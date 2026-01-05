Anunț cumplit al unui important club din Franța după incendiul de la Crans-Montana! A decedat la doar 14 ani: „Tragedia ne-a zguduit profund”

ADVERTISEMENT

Tragedia produsă pe 1 ianuarie în barul „La Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana a afectat puternic și lumea sportului. Gruparea franceză Sochaux a anunțat că Noa Thevenot El Kaim Billah, fiul unui oficial al clubului, a decedat la vârsta de doar 14 ani.

Anunț cumplit după incendiul de la Crans-Montana! A decedat la doar 14 ani

Noa Thevenot El Kaim Billah se numără printre cele mai tinere victime ale tragediei de la Crans-Montana, iar vestea a fost una șocantă atât pentru clubul Racing Besancon, unde acesta evoluase, dar și pentru cei de la Sochaux. Tatăl lui Noa, Xavier Thevenot, face parte din organigrama lui Sochaux și a jucat un rol important în salvarea clubului. „Cu profundă durere și imensă tristețe, FC Sochaux-Montbeliard a aflat despre trecerea în neființă a lui Noa Thevenot El Kaim Billah, fiul lui Xavier Thevenot, membru al Consiliului de Supraveghere și un om cheie în salvarea FCSM din 2023, în timpul tragediei care s-a produs la Crans-Montana pe 1 ianuarie.

Această tragedie a zguduit profund întregul club. În aceste momente de suferință de nedescris, FC Sochaux-Montbeliard dorește să își exprime sincerele condoleanțe și sprijinul neclintit familiei lui Noa Thevenot El Kaim Billah, celor dragi și tuturor celor afectați de această tragedie. Clubul împărtășește durerea lor și regretă pierderea suferită”, a transmis pe fosta campioană a Franței, care evoluează momentan în divizia a treia. La următorul meci al lui Sochaux, contra prim-divizionarei Lens în 16-imile Cupei Franței, clubul va dedica un moment lui Noa Thevenot El Kaim Billah.

Lumea sportului, afectată grav de tragedia de la Crans-Montana

Din nefericire, Noa Thevenot El Kaim Billah nu este singura persoană cu legături în lumea sportului care a decedat în tragedia de la Crans-Montana. , și , au murit după evenimentele cumplite din Elveția.

De asemenea, după ce s-a întors în interiorul barului pentru a-și salva iubita.

Cum s-a produs tragedia de la Crans-Montana

s-a produs după ce mai multe sticle de șampanie însoțite de materiale pirotehnice au fost plasate prea aproape de tavan, încăperea fiind cuprinsă de flăcări. 40 de persoane cu vârste între 14 și 39 de ani au decedat, iar alte 116 au fost rănite, multe dintre ele foarte grav.