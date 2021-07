„Sportul olimpic s-a închis! Adio, bani!”. Dezvăluire teribilă făcută de un oficial

Federațiile olimpice întocmesc fișe în fiecare lună, prin care își prezintă necesarul și activitatea viitoare, dar surpriza neplăcută a apărut când Federația de Canotaj a trimis fișele catre MTS, primind un răspuns care zguduie din temelii sportul românesc.

ADVERTISEMENT

Sandu Pop, secretarul general al Federației de Canotaj, a declarat că MTS a informat faptul că nu mai sunt bani pentru acest an, lucru pe care sportivii plecați la Tokyo, care au reușit să câștige printre altele și prima medalie de aur a României, nu îl cunosc în momentul de față și vor afla vestea proastă din articolele de presă sau la întoarcerea în țară.

Dezastru total în sportul românesc! MTS a anunțat Federația de Canotaj că nu mai are bani

Sandu Pop, secretar a anunțat în direct la , faptul că MTS a transmis că nu mai sunt fonduri pe care să le investească în acest an pentru sporturile olimpice. Astfel centrele tuturor sporturilor olimpice vor fi închise pentru luna august.

ADVERTISEMENT

Momentul ar fi avut un impact și mai grav, dacă nu s-ar fi anunțat anularea Campionatelor Mondiale, acolo unde România nu ar fi putut participa în aceste condiții: „Vă anunț cu tristețe că astăzi, sportul românesc s-a închis.

Am fost anunțati, verbal, că banii pe acest an s-au terminat. Norocul nostru este că Federația Internațională a anunțat anularea Campionatelor Mondiale de seniori, altfel nu am fi putut participa și ne făceam de cea mai mare rușine.

ADVERTISEMENT

Centrele Olimpice ale tuturor sporturilor olimpice vor fi închise în luna august. Ne-au dat pauză și ne-au trimis în vacanță. Asta vor afla sportivii noștri când revin de la Tokyo. Centrele olimpice, unde se pregătesc tinerii și juniorii, au fost închise, sportul s-a închis”.

„Sper ca doamna Elisabeta Lipă să poată discuta și să reușim să mergem măcar la europenele de tineret din august, competiție obiectiv.

ADVERTISEMENT

Mai avem noroc și că am prins buget pe prima parte a lunii august, iar pe data de 8 juniorii merg la Campionatele Mondiale. Aștept reacții și păsuiri pentru tineret.

Asta pățim noi și celelalte federații olimpice. Tocmai când am reușit să ajungem pe locul patru în lume, pe doi în Europa după Olanda și după Jocuri, unde SUA nu a luat medalii.

ADVERTISEMENT

Sigur că este o mare tristețe. Sportivii noștri vor fi afectați când vor afla că trebuie să renunțe la pregătire. Vom vedea cum ne vom organiza. Știrea este cumplită. Centrele olimpice se închid din lipsa banilor. Până la sfârșitul anului”, a mai spus Sandu Pop.

miercuri, 28 iulie, la dublu vâsle feminin, prin canotoarele Ancuța Bodnar și Simona Radiș, care au făcut o cursă extraordinară, devansându-și cu mult celelalte cinci adversare și stabilind un nou record olimpic.

ADVERTISEMENT

A venit apoi medalia de argint câştigată de Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, Cosmin Pascari în proba de patru rame masculin.

Marius Cozmiuc și Ciprian Tudosă au adus ultima medalie a canotorilor români la Tokyo, reuşind să obţină medalia de argint în proba de dublu rame.

3 medalii a cucerit România la canotaj, la JO de la Tokyo, cele mai multe din 2004 până în prezent

Comparație dură între sportivii din canotaj și jucătoarele de tenis

Sandu Pop a comentat și , în paralel cu sportivii din canotaj, cei care nu au renunțat să își reprezinte țara la Olimpiadă.

„Sub nicio formă nu-mi pot imagina un sportiv din canotaj care să aibă un asemenea gând, să refuze participarea. Obiectivul lor, de când s-au apucat de sport, este participarea și chiar medalia olimpică.

Nici nu au cum sa vadă sportul altfel, când lânga ei se afla Elisabeta Lipă”, a mai spus secretarul general al Federației de Canotaj.