Anunț de impact al lui Marius Șumudică înainte de Rapid – Dinamo: „A sosit momentul. Vă iubesc”. Video

Din acest motiv, conducerea Rapidului a decis să dispute meciul contra „câinilor roșii” pe Arena Națională, acolo unde ar putea aduce un număr consistent de fani, față de cei maximum 14.000 de pe Stadionul Giulești. Marius Șumudică a făcut un apel către întreaga „suflare alb-vișinie” pentru a veni la meci cu scopul de a susține echipa și a o călăuzi către prima victorie din play-off.

Mesajul lui Șumudică înainte de Rapid – Dinamo

Rapid nu a început așa cum și-ar fi dorit play-off-ul, iar șansele la un loc pe podium s-au diminuat considerabil. Înainte de runda a treia, giuleștenii sunt la șase puncte de locul 3, ocupat de CFR Cluj.

După ce au pierdut în ultimul minut meciul de pe Giulești împotriva Universității Craiova, Rapid încearcă să-și schimbe norocul pentru următoarea etapă, așa că derby-ul cu Dinamo va fi disputat pe Arena Națională.

Dacă pentru meciurile din play-off de pe Giulești nu se pune problema spectatorilor, pe Arena Națională, unde locurile sunt de trei ori mai multe, ar putea fi probleme la umplerea stadionului. Din acest motiv, Marius Șumudică a făcut un apel public prin intermediul paginii de Facebook „FC Rapid 1923”:

„Bună ziua, dragi rapidiști. Ca de fiecare dată, a sosit momentul să fiți alături de noi. Îmi doresc mult ca duminică să umplem tribunele, să încurajați echipa și să obținem prima victorie din acest play-off.

E nevoie de voi. Împreună suntem o forță și, ca de fiecare dată, Șumudică, antrenorul care e unul dintre voi, știe ce înseamnă forța suporterilor rapidiști. Vă iubesc și vă aștept alături de noi”, a transmis Marius Șumudică.

Acces gratuit pentru toți copiii cu vârsta sub 14 ani

Prima inițiativă a celor de la Rapid a fost ca toți copiii care i-au susținut pe rapidiști în meciul contra Universității Craiova să poată intra pe baza aceluiași bilet și la partida cu Dinamo de pe Arena Națională.

clubul giuleștean a hotărât că orice fan cu vârsta sub 14 ani va avea acces gratuit pe stadion. Inelul doi de la tribuna a doua va fi destinat tuturor copiilor.

„Întrucât am primit numeroase sesizări de la părinți, profesori și antrenori că mulți copii și-au pierdut biletul de la meciul cu Universitatea, am decis să oferim acces gratuit tuturor copiilor sub 14 ani la meciul cu Dinamo, în tribuna a doua”, au anunțat giuleștenii pe social media.