Anunț de impact la Rapid! Costel Gâlcă a exclus din lot un jucător important: „Pentru acte de indisciplină”

FC Botoșani – Rapid va avea loc în etapa 19 din SuperLiga. Duelul este extrem de important, formațiile împărțind primele două trepte ale podiumului. Înainte de acest meci, Costel Gâlcă a decis să excludă din lot un jucător important.

Costel Gâlcă, mesaj important înainte de meciul cu FC Botoșani

În conferința de presă premergătoare meciului cu FC Botoșani, Costel Gâlcă a expus faptul că Rapid întâlnește o echipă bună și misiunea nu va fi deloc ușoară. Tehnicianul giuleștenilor speră la un rezultat pozitiv în partida disputată la Botoșani.

„Ne așteaptă un meci important, jucăm cu a doua clasată, din punct de vedere al clasamentului important pentru noi e să acumulăm puncte. Dacă se poate să le luăm pe toate 3, ar fi important între noi, ne-am distanța de a doua clasată, Botoșani. Nu va fi ușor. Un meci cu agresivitate. Echipa adversă are viteză la extreme. Acasă nu a pierdut până acum.

Au un antrenor cu experiență, în mare parte e meritul lui, a știut să creeze o echipă, să pună în valoare jucătorii. Important e meciul acesta, să acumulăm puncte, au mai rămas 3 meciuri până în pauza de iarnă”, a declarat Costel Gâlcă.

Antoine Baroan, exclus de Costel Gâlcă din lot

În continuare, Costel Gâlcă a transmis că Antoine Baroan va fi exclus din lot pentru partida cu FC Botoșani. Motivul? Acte de indisciplină. Totodată, , și Gabriel Gheorghe au revenit în angrenajul echipei și vor face deplasarea la FC Botoșani.

„Important e să nu pierdem. Pașcanu nu poate reveni în lot. Au revenit Borza și Gheorghe, mă bucur foarte mult. Acestea sunt noutățile și sper să îi folosim în aceste 3 meciuri.

Pe de altă parte, nu o să facă parte din lot Baroan pentru acte de indisciplină. V-am spus ce s-a întâmplat, acte de indisciplină, nimic mai mult, nu vreau să dau detalii”, a mai spus Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Conform , Costel Gâlcă a luat decizia de a-l exclude din lot pe și arăta indolență la antrenamente organizate de Rapid.