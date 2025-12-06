Anunț de ultim moment despre atacantul de 75 de milioane de euro: „Semnează cu Real Madrid!”

ADVERTISEMENT

Victor Osimhen, atacantul lui Galatasaray, ar urma să semneze cu Real Madrid. Anunțul uluitor a fost făcut de Sunday Oliseh (51 de ani), fostul căpitan al naționalei Nigeriei, care a activat pentru o scurtă perioadă și ca selecționer al țării sale.

Victor Osimhen, la Real Madrid?

Victor Osimhen a semnat cu Galatasaray în 2024, plecând cu scandal de la fosta sa echipă, Napoli. Conform anunțului făcut de Sunday Oliseh, fostul selecționer al Nigeriei, atacantul ar urma să semneze cu Real Madrid, unde s-ar lupta pentru un loc de titular cu Kylian Mbappe.

„Există multe discuții despre posibilitatea ca Osimhen să semneze cu Real Madrid. Nu voi dezvălui cum am primit această informație, dar mi s-a spus că merge acolo. Vom vedea ce se va întâmpla, dar când am auzit acest lucru de la o personalitate importantă din Nigeria, am fost foarte încântat pentru el”, a declarat Oliseh la podcastul „Insight”, conform . Osimhen mai are contract cu Galatasaray până în 2029, așadar ar fi nevoită să achite o sumă considerabilă pentru a-l transfera pe atacant.

Cifre senzaționale pentru Victor Osimhen la Galatasaray

a reușit să marcheze 46 de goluri în doar 54 de partide după transferul la Galatasaray. 37 dintre ele au sosit în sezonul precedent, când echipa a câștigat titlul și Cupa pe plan intern. În actuala stagiune, „vârful” nigerian a înscris de 9 ori în 13 partide, 6 dintre reușite sosind în UEFA Champions League, unde acesta ocupă locul 2 în clasamentul golgheterilor, fiind depășit doar de Kylian Mbappe (9 goluri).

Starul african, cotat momentan la 75 de milioane de euro de , a debutat la nivel de seniori în tricoul celor de la VfL Wolfsburg și a mai jucat pentru Charleroi și Lille înainte de a semna cu Napoli în 2020. În cele 5 sezoane petrecute în Italia, Osimhen a marcat 76 de goluri în toate competițiile, oferind și 18 pase decisive. Cel mai important trofeu din cariera sa este titlul câștigat în sezonul 2022-2023 alături de napoletani.

Cine este Sunday Oliseh

Considerat drept unul dintre cei mai buni mijlocași africani din istorie, Sunday Oliseh și-a început cariera în Nigeria, la Julius Berger, înainte de a face pasul către fotbalul european în 1991, la formația belgiană RFC Liege. După experiențe la Reggiana și FC Koln, africanul a semnat în 1997 cu Ajax, alături de care a devenit campion în Olanda.

Doi ani mai târziu, Oliseh a revenit în Italia, însă la o echipă mult mai importantă, Juventus, pentru care a jucat timp de un sezon. Între 2000 și 2005, nigerianul a evoluat la Borussia Dortmund, cu care a cucerit şi un titlu în Bundesliga. Acesta şi-a încheiat cariera în 2006, după o scurtă experiență la formația belgiană Genk.

Sunday Oliseh a îmbrăcat timp de 9 ani tricoul echipei naționale a Nigeriei, alături de care a fost campion al Africii în 1994. Fostul mijlocaș a fost prezent și la două turnee finale de Cupă Mondială, în 1994, când Nigeria a pierdut în optimi contra Italiei, și în 1998. La turneul din Franța, Oliseh a marcat golul decisiv într-un succes istoric pentru naționala sa, 3-2 cu Spania, „vulturii” fiind eliminați și de această dată în optimi, după un eșec cu Danemarca. Cariera sa de antrenor nu a fost una remarcabilă, însă a avut un mandat de selecționer al Nigeriei, în perioada iulie 2015 – februarie 2016.