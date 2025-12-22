Sport

Anunț de ultim moment! Încă două echipe din La Liga interesate de Louis Munteanu

Louis Munteanu, dorit de alte două echipe din Spania! Atacantul de la CFR Cluj ar putea fi vândut în La Liga în această iarnă. Ce cluburi îl monitorizează.
Alex Bodnariu
22.12.2025 | 20:30
Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, este la mare căutare. Presa internațională scrie că echipe din Spania și Franța sunt interesate de transferul său. Fotbalistul ar putea părăsi clubul din Gruia în această perioadă de mercato.

Louis Munteanu, la mare căutare! Atacantul ar putea pleca de la CFR

Atacantul celor de la CFR Cluj rămâne unul dintre cei mai interesanți jucători din campionatul României, deși, în acest sezon, nu a avut la fel de multe reușite precum în stagiunea precedentă. Louis Munteanu este un fotbalist tânăr, convocat periodic la echipa națională de seniori.

Oficialii celor de la CFR Cluj au declarat, în ultimele săptămâni, că ar fi dispuși să îl vândă pe Louis Munteanu în această iarnă, dacă clubul va primi oferte pe măsura așteptărilor. Neluțu Varga speră ca fotbalistul să fie transferat pe bani mulți, pentru a mai scăpa de problemele financiare.

Cinci echipe s-au interesat de Louis Munteanu! Atacantul ar putea ajunge în Franța sau Spania

Valencia CF și FC Nantes și-au manifestat deja interesul pentru Louis Munteanu, însă un celebru jurnalist din Spania anunță că alte două echipe din La Liga îl monitorizează pe atacantul celor de la CFR Cluj. Este vorba despre Real Betis și Girona FC.

„Louis Munteanu atrage interes în toată Europa. Lyon, Nantes, Real Betis, Girona și Valencia îl monitorizează”, a scris jurnalistul Ekrem Konur pe contul său de social media. Acesta a colaborat în trecut cu publicații renumite precum BBC, ESPN, Goal.com, Diario AS, Mundo Deportivo și Bild.

