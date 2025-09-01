De nicăieri! George Pușcaș a rămas fără echipă, deși mai avea contract până în 2027: „Mult succes”

După ce echipa turcă a făcut anunțul! Oficial George Pușcaș s-a despărțit de formația din SuperLig și a rămas fără echipă în acest moment.

George Pușcaș a rămas fără echipă! Ce urmează pentru atacantul internațional român

George Pușcaș a fost golgheterul lui Bodrumspor în sezonul precedent, însă atacantul în vârstă de 29 de ani nu și-a mai dorit să rămână la formația turcă. Internaționalul român nu s-a prezentat la pregătirea de vară a echipei din „Țara Semilunii” și

După 4 meciuri deja disputate în SuperLiga Turciei, Bodrumspor a anunțat despărțirea oficială de George Pușcaș: „Mergem pe drumuri separate după acordul comun cu fotbalistul nostru George Pușcaș. Le mulțumim pentru contribuțiile lor și le dorim succes în restul carierei”, a transmis formația turcă pe Instagram.

Știre în curs de actualizare..