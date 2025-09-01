Sport

De nicăieri! George Pușcaș a rămas fără echipă, deși mai avea contract până în 2027: „Mult succes”

S-a făcut anunțul în privința lui George Pușcaș! Ce se întâmplă cu atacantul care nu a mai prins lotul naționalei la ultimele acțiuni ale României
Ciprian Păvăleanu
01.09.2025 | 20:19
De nicaieri George Puscas a ramas fara echipa desi mai avea contract pana in 2027 Mult succes
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu George Pușcaș? Bodrum spor a făcut anunțul! Foto: sportpictures.eu

După ce nu s-a reunit pentru pregătirea de vară cu Bodrum, echipa turcă a făcut anunțul! Oficial George Pușcaș s-a despărțit de formația din SuperLig și a rămas fără echipă în acest moment.

ADVERTISEMENT

George Pușcaș a rămas fără echipă! Ce urmează pentru atacantul internațional român

George Pușcaș a fost golgheterul lui Bodrumspor în sezonul precedent, însă atacantul în vârstă de 29 de ani nu și-a mai dorit să rămână la formația turcă. Internaționalul român nu s-a prezentat la pregătirea de vară a echipei din „Țara Semilunii” și nu a fost inclus în lotul lor în acest debut de sezon.

După 4 meciuri deja disputate în SuperLiga Turciei, Bodrumspor a anunțat despărțirea oficială de George Pușcaș: „Mergem pe drumuri separate după acordul comun cu fotbalistul nostru George Pușcaș. Le mulțumim pentru contribuțiile lor și le dorim succes în restul carierei”, a transmis formația turcă pe Instagram.

ADVERTISEMENT

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Sipay Bodrum FK (@bodrumspor)

Știre în curs de actualizare.. 

Live Video SuperLiga, etapa 8. Csikszereda – Oțelul Galați 1-1, urmează Farul –...
Fanatik
Live Video SuperLiga, etapa 8. Csikszereda – Oțelul Galați 1-1, urmează Farul – Petrolul de la 21:00. Cum arată echipele de start
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa...
Fanatik
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Daniel Bîrligea pleacă la Belgrad! Ce se întâmplă cu atacantul FCSB după accidentarea...
Fanatik
Daniel Bîrligea pleacă la Belgrad! Ce se întâmplă cu atacantul FCSB după accidentarea din derby-ul cu CFR Cluj. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Ăsta e el, la fundulețul domnului Șucu!'. Făcut praf de apropiatul patronului Rapidului,...
iamsport.ro
'Ăsta e el, la fundulețul domnului Șucu!'. Făcut praf de apropiatul patronului Rapidului, Prunea a venit cu o replică dezlănțuită: 'Spală-te cu el pe cap'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!