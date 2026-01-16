Anunț de ultimă oră de la ANM! Alerte de ger pentru următoarele patru săptămâni: ”Temperaturile coboară spre minus 18-19 grade”

ADVERTISEMENT

Vremea se schimbă radical în perioada următoare. Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou anunț privind evoluția temperaturilor, iar specialiștii avertizează că România va fi afectată de valuri de aer polar și episoade de ger persistent pe parcursul următoarei luni.

Alerte de ger în România pentru următoarele patru săptămâni

ANM avertizează că România intră într-o perioadă extrem de rece, cu temperaturi negative severe și extinderea fenomenelor de ger în mai multe regiuni. Directorul ANM, Florinela Georgescu, a explicat, pentru FANATIK, că primele efecte se vor resimți chiar din 16 ianuarie, când intră în vigoare un cod galben pentru mai multe județe, iar nopțile vor deveni deosebit de reci la nivel național.

„Următoarea perioadă va fi una deosebit de rece la nivelul întregii țări. Aceasta însemnând că de astăzi, 16 ianuarie, este cod galben emis pentru județele din jumătatea nordică a Moldovei. Unde peste zi temperaturile nu vor urca mai mult de minus 10 grade.

Noaptea de vineri spre sâmbătă urmează să fie cu temperaturi sub minus 10 grade, într-o zonă mai mare, care cuprinde Transilvania, toată Moldova, Dobrogea, Muntenia. Procesului de răcire care va continua, astfel încât nopțile următoare vor fi cu temperaturi caracterizând gerul pe arii tot mai extinse, persistând până la jumătatea săptămânii viitoare”, a menționat Florinela Georgescu, director ANM.

Gerul pune stăpânire pe toate județele țării

Potrivit institutului de meteorologie, , cu valori negative severe în majoritatea regiunilor țării.

„Temperaturi ușor mai ridicate se mențin doar în Banat și în Crișana. Dar ușor mai ridicate însemnând până spre minus 8 grade. Adică și acolo foarte frig. Asta, în comparație cu celelalte zone unde temperaturile coboară spre minus 18-19 grade. Mai ales în nordul Moldovei și în partea de est a Transilvaniei.

Actualizarea pentru următoarele patru săptămâni nu aduce vești bune deloc. Probabilitatea de a rămâne cu temperaturi scăzute cel puțin până la jumătatea lunii februarie este foarte mare”, a completat specialistul.

Ce prognoză de ninsoare avem pentru următoarele zile

În ceea ce privește precipitațiile, directorul ANM spune că fenomenele vor fi în general slabe și izolate în perioada imediat următoare, iar accentul va cădea mai degrabă pe temperaturile extrem de scăzute și pe intensificările vântului.

„Din punct de vedere al precipitațiilor, acum, zilele astea, în afară de precipitațiile de astăzi, care sunt slabe, vor fi mixte în partea de vest a țării, unde vă spuneam că e mai călduț. Șanse de ninsori slabe în partea de sud, inclusiv în București. Probabil că în Capitală se vor opri mai spre după-amiază.

Cel puțin până spre jumătatea săptămânii viitoare, se așteptă o vreme lipsită de precipitații. Doar cu ger și cu unele intensificări ale vântului, care accentuează senzația de frig”, a mai declarat meteorologul Florinela Georgescu.

Starea vremii pentru București

Mai departe, Florinela Georgescu a punctat, totodată, , aducând temperaturi extrem de scăzute și nopți geroase. Deși ninsorile de astăzi sunt slabe și stratul de zăpadă abia atinge 3-4 centimetri, frigul va fi resimțit puternic în orele următoare.

„În București, astăzi, până mai spre după-amiază, mai ninge slab, stratul de zăpadă fiind de 3-4 centimetri. Temperaturile pot să urce spre minus 2 grade, acum de dimineață erau minus 4. La noapte va fi mult mai frig, și de așteptat să coboare spre minus 10, poate chiar minus 12 grade.

Mâine, pe parcursul zilei, poate o maximă din nou spre minus 3-4 grade, dar nopțile următoare toate geroase. Deci, cu temperaturi spre minus 10, poate chiar, în deosebit în partea de nord a orașului sub acest minus 10. Se menține această situație până spre noaptea de miercuri spre joi, săptămâna viitoare”, a adăugat aceasta, pentru FANATIK.

Prognoza pe patru săptămâni: aer polar și ger persistent în toată țara

Concluzionând, meteorologul șef ANM admite că ianuarie se anunță mai friguroasă decât aceeași lună din ultimii ani. Florinela Georgescu a mărturisește că gerul va persista cel puțin până în februarie, cu doar scurte intervale de încălzire spre sfârșitul săptămânii viitoare și posibile precipitații slabe dinspre Marea Mediteraneană.

„Cel puțin 10 zile, până spre data de 25 ianuarie, vom aveam doar temperaturi negative, atâta noaptea cât și ziua. Există însă probabilitatea unei ușoare încălziri în a doua jumătate a săptămânii viitoare, deci de joia viitoare până duminica viitoare. Este posibil să avem o mică influență dinspre Marea Mediteraneană, care să aducă, poate și niște precipitații. Dar nu de durată, pentru că o să ne întoarcem la temperaturile scăzute de zilele imediat următoare.

Estimările pe patru săptămâni arată că, în afară de aceste scurte perioade în care suntem influențați de aerul mai cald dinspre sudul Europei, per ansamblu rămânem sub influența masei de aer polar, care vine dinspre partea de nord-est a continentului. Comparativ cu ultimii patru ani cel puțin, pare că această lună, ianuarie, va fi mai rece și una mai apropiată de normalul unei luni ianuarie”, a mai spus, în final, directorul ANM.