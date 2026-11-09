Anunț de ultimă oră de la Craiova despre Steven Nsimba: „Ar fi o pierdere!”

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Viitorul lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova a devenit un subiect fierbinte după ce atacantul a pierdut teren în lupta pentru titularizare! Sorin Cârțu a vorbit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, despre situația fotbalistului și a recunoscut că o eventuală despărțire ar reprezenta o pierdere pentru olteni. Președintele clubului a explicat de ce Nsimba are dificultăți în a prinde minute, în condițiile în care Assad Al-Hamlawi și Elisor sunt în formă, în timp ce Cristi Balaj a analizat posibilele tensiuni dintre atacant și antrenorul Filipe Coelho.

Sorin Cârțu a vorbit despre viitorul lui Steven Nsimba la Universitatea Craiova: „Ar fi o pierdere!”

Steven Nsimba traversează o perioadă complicată la Universitatea Craiova, în condițiile în care concurența din compartimentul ofensiv a devenit tot mai puternică. Atacantul nu mai beneficiază de același statut în echipă, iar situația sa a fost analizată de Sorin Cârțu, președintele de onoare al formației din Bănie. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare fotbalist a explicat că îl apreciază pe Nsimba și consideră că acesta are calități importante, însă nu poate anticipa cum va evolua situația sa.

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„Nu știu ce să zic, mie-mi place el, dar depinde cum gândește și el, cum reacționează. Este și într-un moment așa, în care concurența e acerbă. Assad și Elisor arată ceva, dau goluri. Nu știu dacă rămâne, dacă pleacă, dar e un atacant bun, îmi plac calitățile lui. Ar fi o pierdere”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu a explicat că una dintre este concurența cu Assad Al-Hamlawi și Elisor. Pentru a ilustra situația, Cârțu a făcut o comparație cu perioada în care Dinamo îi avea în atac pe Claudiu Niculescu, Ionel Dănciulescu și Ionel Ganea.

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„Aș compara situația asta cu cea de la Dinamo, când erau Niculescu, Dănciulescu și Ganea. Care intra dădea goluri. Eu eram pe la Poli Timișoara. După zece etape avea Dinamo 30 de puncte, iar cei trei, împreună, aveau 20 de goluri. Le ieșea orice. Așa și la noi acum cu Elisor, cu Assad. E greu și pentru antrenor, dar e bine că e concurență”, a continuat Sorin Cârțu.

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Președintele de onoare al Universității Craiova a subliniat că Nsimba trebuie să rămână la un nivel ridicat la antrenamente și să profite de oportunitățile pe care le va primi: „Trebuie să țină și el pasul în pregătire, peste tot. Nu-l ajută golul acum. Cartea de vizită a atacantului e golul. Când marchezi ești dintr-odată important, apreciat, ești băgat în seamă, nu te trece nimeni cu vederea. Așa a fost și cu Elisor. Deci concurența e grea, iar asta poate fi o concluzie la reușita echipei”, a adăugat fostul internațional.

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Sorin Cârțu nu a uitat contribuția lui Nsimba: „A fost decisiv cu Dinamo!”

Deși atacantul nu traversează cel mai bun moment, Sorin Cârțu consideră că . Oficialul a amintit în special contribuția fotbalistului la partida cu Dinamo, pe care o consideră una dintre confruntările importante pentru ascensiunea echipei. Cârțu este convins că Nsimba are capacitatea de a reveni în prim-plan, așa cum alți atacanți au reușit să profite de șansele primite.

„Îl consider pe Nsimba decisiv la meciul cu Dinamo, acel joc care ne-a propulsat și mai mult spre titlu. În poziția în care a fost Elisor acum și a ieșit în evidență, la fel a fost și Nsimba anul trecut și poate să revină. Dacă intra el, poate erau nedreptățiți ceilalți doi”, a explicat Sorin Cârțu.

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Cristi Balaj a analizat posibila ruptură dintre Steven Nsimba și Filipe Coelho

Cristi Balaj a intervenit în discuție și a prezentat o posibilă explicație pentru situația atacantului. Fostul arbitru consideră că nemulțumirea unui jucător care nu evoluează suficient poate provoca tensiuni în relația cu antrenorul, mai ales atunci când aceasta devine vizibilă.

„Pare o ruptură între un antrenor și un jucător care arată că este nemulțumit, iar unui antrenor nu-i place în momentul în care jucătorii nu înțeleg că trebuie să lupte ca să-și câștige locul și sunt nemulțumiți, creează o atmosferă neplăcută. Atunci, antrenorul îl pune la punct. În general, jucătorii care au calitate sunt răsfățați și în momentul nepotrivit reacționează așa cum nu trebuie și asta cred că l-a deranjat pe Coelho”, a spus Cristi Balaj.

Acesta a remarcat și schimbarea de atitudine pe care o observă la Universitatea Craiova în ultimii ani: „Dacă Craiova a făcut ceva bine în doi ani a fost să învețe din trecut și e un model pentru declarații și pentru ceea ce spun și în momentele grele, dar și în cele bune. Acum fac totul perfect, nu mai explodează”, a adăugat Balaj.

Sorin Cârțu, mesaj direct pentru Nsimba: „I-am dat antrenorului la nas cu golurile!”

Sorin Cârțu a revenit asupra subiectului și a explicat cum ar trebui să reacționeze Steven Nsimba pentru a-și recâștiga locul în echipă. Fostul mare atacant a povestit că a trecut prin situații asemănătoare în carieră, inclusiv în perioade în care era golgheterul echipei.

„Tu, ca jucător, trebuie să arăți întotdeauna că meriți să joci și că poți. Am fost și eu în situații de-astea și eram golgheter. Veneam de pe margine, dădeam goluri și am ajuns golgheterul echipei. Era decizia antrenorului că stăteam pe margine. N-am intrat în conflicte, i-am dat antrenorului la nas cu golurile”, a povestit Sorin Cârțu.

Președintele Universității Craiova a insistat că autoritatea antrenorului trebuie respectată, indiferent de nemulțumirile individuale ale fotbaliștilor: „Dacă nu se simte, eu ce să fac, să-l trag de mânecă? El e jupânul. Probabil așa trebuie să facă și Nsimba. Antrenorul e pus acolo, obligația lui e să facă o strategie astfel încât echipa să câștige, mai puțin să fie preocupat de jucătorul X sau Y. În momentul în care tu ai câștigat partida din ce ai pregătit, atunci ți-ai îndeplinit misiunea”, a încheiat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.