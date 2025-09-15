Anunț de ultimă oră despre debuturile la CFR Cluj ale vedetelor Zouma și Slimani: „El e mai avansat cu pregătirea”. Exclusiv

CFR Cluj i-a transferat în această vară pe Kurt Zouma şi Islam Slimani, doi jucători cu CV-uri uriaşe în fotbalul de top european. Cei doi nu sunt pregătiţi fizic, dar trag tare să intre cât mai rapid în echipa de start.
Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că atacantul ar putea debuta chiar etapa viitoare în CFR Cluj – UTA Arad, fiind mai avansat în pregătire decât Kurt Zouma, fostul fundaş al lui Chelsea:
„Este important când intră în teren care e forma lor fizică. M-aş hazarda să dau pronosticuri, pot interveni accidentări sau să nu fie respectat termenul pe care l-am dat. Ar însemna să pun o oarecare presiune.
Nu ăsta e interesul. Interesul este ca în momentul în care intră să fie pregătiţi fizic, pentru că atunci previi şi accidentările. Slimani e mai avansat puţin faţă de Zouma, aşa este.
Antrenorul decide dacă joacă etapa viitoare. În condiţiile în care Louis Munteanu este accidentat şi am renunţat la Postolachi şi Gjorgjievski„, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.
CFR Cluj are un start horror de sezon în SuperLiga. Ardelenii au adunat doar 7 puncte după primele 8 meciuri disputate, fiind pe locul 14, lângă campioana FCSB, care are la rându-i, un start mizerabil de sezon.