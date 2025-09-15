Anunț de ultimă oră despre debuturile la CFR Cluj ale vedetelor Zouma și Slimani: „El e mai avansat cu pregătirea”. Exclusiv

şi în fotbalul de top european. Cei doi nu sunt pregătiţi fizic, dar trag tare să intre cât mai rapid în echipa de start.

Anunț de ultimă oră despre debuturile la CFR Cluj ale vedetelor Zouma și Slimani

Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că atacantul ar putea debuta chiar etapa viitoare în CFR Cluj – UTA Arad, fiind mai avansat în pregătire decât Kurt Zouma, fostul fundaş al lui Chelsea:

„Este important când intră în teren care e forma lor fizică. M-aş hazarda să dau pronosticuri, pot interveni accidentări sau să nu fie respectat termenul pe care l-am dat. Ar însemna să pun o oarecare presiune.

Nu ăsta e interesul. Interesul este ca în momentul în care intră să fie pregătiţi fizic, pentru că atunci previi şi accidentările. Slimani e mai avansat puţin faţă de Zouma, aşa este.

Antrenorul decide dacă joacă etapa viitoare. În condiţiile în care Louis Munteanu este accidentat şi am renunţat la Postolachi şi Gjorgjievski„, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj are un start horror de sezon în SuperLiga. Ardelenii au adunat doar 7 puncte după primele 8 meciuri disputate, fiind pe locul 14, lângă campioana FCSB, care are la rându-i, un start mizerabil de sezon.

