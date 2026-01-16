Sport

Anunț de ultima oră despre Nicolae Stanciu. La ce echipă ar urma să joace după despărțirea de Genoa

Nicolae Stanciu nu a rupt gura târgului la Genoa și se pregătește să părăsească Italia. Echipa surpriză la care se va transfera internaționalul român în această iarnă.
Traian Terzian
16.01.2026 | 23:54
Anunt de ultima ora despre Nicolae Stanciu La ce echipa ar urma sa joace dupa despartirea de Genoa
S-a aflat numele echipei care îl va transfera pe Nicolae Stanciu. Sursă foto: colaj Fanatik
Aflat pe picior de plecare de la Genoa la doar 6 luni după transferul în Italia, Nicolae Stanciu se va întoarce într-un campionat unde a mai jucat. La ce echipă va evolua mijlocașul în vârstă de 32 de ani.

S-a aflat echipa unde se va transfera Nicolae Stanciu

Măcinat de probleme medicale, Nicolae Stanciu nu va mai continua la gruparea patronată de Dan Șucu. Presa din China a anunțat că jucătorul român va reveni în campionatul de acolo și va evolua pentru Dalian Yingbo, deși inițial s-a zvonit că va ajunge la Tianjin Jinmen Tiger.

Internaționalul român a mai jucat în campionatul chinez pentru Wuhan Three Towns, în perioada martie 2022 – septembrie 2023, alături de care a câștigat titlul înainte de a fi cedat la Damac, în Arabia Saudită, pentru 2,5 milioane de euro.

”În sezonul trecut, Dalian Yingbo a reușit să evite retrogradarea, dar a arătat slăbiciuni evidente în ofensivă. Din acest motiv s-a dorit achiziționarea unui jucător cheie precum Stanciu, care să ajute echipa să treacă la un nou obiectiv: de la salvarea de la retrogradare, la un loc de la jumătatea ierarhiei”, a scris publicația Sohu.

Italienii sunt siguri de viitorul lui Stanciu

După ce a jucat foarte puțin în acest sezon, iar la meciul cu AC Milan a ratat penalty-ul victoriei la ultima fază, Nicolae Stanciu are zilele numărate la Genoa și este de așteptat ca în curând înțelegerea să fie reziliată.

”Nicolae Stanciu este tot mai aproape de finalul aventurii sale în Italia. Genoa ia în calcul rezilierea anticipată a contractului cu mijlocașul român, care ar putea părăsi formația rossoblu după doar câteva luni.

Ajuns la Genoa în vara trecută, Stanciu a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Damac FC, formație din Saudi Pro League. Clubul italian a profitat atunci de oportunitate și l-a transferat fără a plăti vreo sumă de transfer.

Prima parte a sezonului nu a fost însă una convingătoare pentru internaționalul român. Nicolae Stanciu a bifat doar șapte apariții în toate competițiile, Serie A și Cupa Italiei, reușind să marcheze un singur gol, în duelul cu Vicenza.

În aceste condiții, experiența lui Stanciu la Genoa pare să se apropie de final mult mai devreme decât se anticipa, iar despărțirea ar putea fi oficializată în perioada următoare”, a notat jurnalistul Gianluca Di Marzio.

De ce nu a ajuns Nicolae Stanciu la Rapid

Au existat și zvonuri conform cărora Nicolae Stanciu ar urma să se întoarcă în această iarnă România și să joace pentru Rapid, ținând cont că patronul Dan Șucu se află și la conducerea lui Genoa.

Însă, președintele Victor Angelescu a exclus din start această variantă și a explicat la FANATIK SUPERLIGA că în ciuda tuturor dorințelor este imposibil de realizat transferul din cauza salariului jucătorului.

”Da, din punctul meu de vedere Stanciu nici nu a fost vreodată un subiect. (n.r. – A fost doar un vis al suporterilor?) Nu cred că se pune problema. A fost un vis și al nostru, dar e imposibil”, a declarat Angelescu.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
