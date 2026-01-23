Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv

FCSB încearcă să se reinventeze în plină criză grație singurelor transferuri pe care le-a făcut în această iarnă. Când vor debuta cele două achiziții Andre Duarte și Ofri Arad
Cristian Măciucă
23.01.2026 | 18:20
FCSB e ca și ieșită din Europa League, iar în campionat trage cu dinții să prindă play-off-ul. Campioana en-titre speră să fie salvată de singurele achiziții făcute în această iarnă, Andre Duarte (28 de ani) și Ofri Arad (27 de ani).

Când debutează Andre Duarte și Ofri Arad la FCSB

Andre Duarte și Ofri Arad sunt singurele transferuri pe care FCSB le-a făcut în această iarnă. Din păcate pentru campioana României, cei doi nu au putut fi trecuți pe lista UEFA pentru duelurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. Stoperul portughez ar fi trebuit să debuteze încă de la partida cu FC Argeș, pierdută de roș-albaștri, dar nu a primit cartea verde în timp util. 

„Pentru ambii jucători s-au emis certificatele internaționale de transfer. Au carte verde. Pot juca. Ofri e în urmă cu pregătirea. Nu poate fi luat în calcul pentru meciul ăsta. Dar Andre Duarte, da. Andre Duarte a făcut pregătirea cu echipa”, a declarat Mihai Stoica în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Duarte și Arad au făcut deplasarea cu FCSB la Zagreb

Deși nu au făcut parte din lotul FCSB-ului pentru meciul de la Zagreb, din etapa a 7-a din UEFA Europa League, Andre Duarte și Ofri Arad au făcut deplasarea cu roș-albaștrii în Croația. Cei doi au văzut din tribune cum noua lor echipă e spulberată de Dinamo Zagreb cu scorul de 4-1. Ei nu vor putea fi utilizați nici în probabil ultimul meci al roș-albaștrilor din această campanie, cu Fenerbahce, programat joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00.

Următorul meci al echipei lui Elias Charalambous este însă în campionat, cu CFR Cluj. Duelul dintre campioana și vicecampioana en-titre are loc duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
