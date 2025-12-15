Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv

Suporterii echipei Dinamo au primit o veste bună din partea lui Andrei Nicolescu înaintea meciului cu UTA. Ce se întâmplă, de fapt, cu Alexandru Musi și Mamoudou Karamoko.
Traian Terzian
15.12.2025 | 16:00
Ce se întâmplă cu Alexandru Musi și Mamoudou Karamoko înainte de UTA - Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
Dinamo va încheia anul 2025 cu o partidă în deplasare cu UTA, iar Andrei Nicolescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că sunt șanse foarte mari ca Alexandru Musi și Mamoudou Karamoko să facă parte din lot.

Musi și Karamoko, apți pentru UTA – Dinamo

Președintele ”câinilor” a negat ferm orice fel de conflict între Mamoudou Karamoko și antrenorul Zeljko Kopic, precizând faptul că jucătorul încă a resimțit dureri și de aceea s-a luat decizia să nu fie forțat la întâlnirea cu Metaloglobus.

”Karamoko încă simte ceva. RMN-ul a ieșit neconcludent, așa că nu am vrut să riscăm, dar el se antrenează. (n.r. – Au apărut zvonuri că ar fi ceva între el și Kopic) Nu, sunt doar speculații.

El a simțit ceva pe hamstring (n.r. – întindere la coapsă), a avut o mică leziune, la RMN a ieșit puțin neconcludent și pentru că nu era momentul să forțăm, la fel cum am decis și cu Musi, am ales să mai avem câteva zile pentru recuperare.

Este vorba doar de procesul de recuperare pe care nu am vrut să-l grăbim. Cred că atât Karamoko, cât și Musi vor fi în lot pentru ultimul meci din acest an”, a declarat Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Karamoko s-a accidentat înainte de meci

Mamoudou Karamoko trebuia să joace titular în meciul cu Farul din Cupa României, însă a resimțit dureri la coapsă în timpul încălzirii dinainte de primul fluier și a fost înlocuit în primul ”11” cu Cătălin Cîrjan.

Deși inițial s-a crezut că este o accidentare ușoară și că atacantul francez va reveni foarte repede pe teren, problemele s-au dovedit a fi mai ample. În aceste condiții, Karamoko a ratat și jocurile de campionat cu FCSB și Metaloglobus.

Musi s-a întors cu probleme de la naționala U21

În ceea ce-l privește pe Alexandru Musi, acesta s-a accidentat din nou în timpul prezenței la echipa națională de tineret a României, la acțiunea de la mijlocul lunii noiembrie, și de atunci nu a mai jucat.

FRF a precizat ce s-a întâmplat de faptul cu jucătorul lui Dinamo pe toată perioada în care s-a aflat la lot și a precizat că jucătorul a acuzat un anumit disconfort, în ciuda faptului că examenele medicale cu au arătat nimic ieșit din comun.

Ce se întâmplă cu Musi și Karamoko la întâlnirea cu UTA

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
