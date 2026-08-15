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Anunț de ultimă oră despre transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Actele s-au semnat!”. Exclusiv

Se face transferul lui Arnold Garita la FCSB! Ultimele detalii despre sosirea atacantului la gruparea roș-albastră: când va ajunge camerunezul în România
Cristi Coste, Cristian Măciucă
15.08.2026 | 17:54
Anunt de ultima ora despre transferul lui Arnold Garita la FCSB Actele sau semnat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Anunț de ultimă oră despre transferul lui Arnold Garita la FCSB. „Actele s-au semnat!”. FOTO: Fanatik
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E doar o chestiune de timp până când Arnold Garita (31 de ani) va fi fotbalistul celor de la FCSB. Florin Vulturar, agentul FIFA care s-a ocupat de acest transfer, a transmis că actele s-au semnat, iar vârful camerunez urmează să ajungă în România.

Ce se întâmplă cu transferul lui Arnold Garita la FCSB

Arnold Garita va fi fotbalistul celor de la FCSB pentru cel puțin 4 luni. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate salariul pe care atacantul camerunez îl va avea la echipa lui Marius Baciu. Gigi Becali a explicat la FANATIK SUPERLIGA ce l-a determinat să îl transfere pe Garita, iar agentul Florin Vulturar a venit acum cu detalii suplimentare.

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„Actele s-au semnat între cele două cluburi. Și FCSB, și Shenzen au semnat documentele. Garita este la Paris și urmează să ajungă la începutul săptămânii viitoare la București. Va efectua vizita medicală și apoi va semna contractul pentru că s-a înțeles cu cei de la FCSB din toate punctele de vedere. Asta e situația în acest moment. Actele sunt semnate între cluburi, urmează să vină Garita de la Paris săptămâna viitoare și să semneze contractul pe 4 luni cu FCSB”, a declarat Florin Vulturar, impresarul care s-a ocupat de transferul lui Garita la FCSB pentru FANATIK.

Garita a fost suspendat 5 etape în China

Înainte să ajungă la FCSB, Arnold Garita evolua în liga a doua chineză, la Shenzhen Juniors. Experiența sa în China a început în ianuarie 2026, după despărțirea de Hapoel Beer Sheva. Garita a dat un randament foarte bun la SZ Juniors, pentru care a jucat 14 meciuri, în care a reușit să marcheze 12 goluri și să ofere 1 assist.

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Totuși, vârful camerunez nu a mai evoluat de o lună de zile. Pe 17 iulie, atacantul în vârstă de 31 de ani a fost eliminat într-un meci al lui Shenzhen Juniors și a fost suspendat 5 etape. Din acest motiv, el a fost scos de chinezi de pe lista pentru campionat și trimis la echipa secundă. Situația lui a facilitat transferul la FCSB.

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A fost o perioadă în care m-am antrenat. Am avut multe dimineți libere. Nu m-am antrenat cu echipa a doua, ci cu prima echipă. Problema a fost că nu am jucat, deși m-am antrenat cu prima echipă” – Arnold Garita, pe Instagram

  • 700 de mii de euro e cota de piață a lui Arnold Garita, pe transfermarkt.com
  • 40 de meciuri, 14 goluri și 2 assist-uri a bifat camerunezul, la FC Argeș, în sezonul 2022-2023
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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